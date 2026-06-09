MotoGP: Marc Márquez győzelme ellenére óvatos a folytatást illetően

Alig egy év alatt sok minden történt Marc Márquezzel. Tavaly augusztusban esélyt sem hagyva a mezőnynek megnyerte a MotoGP Magyar Nagydíját, majd a világbajnoki cím is hozzá került – immáron a kilencedik. Miután 2025-ben biztossá tette az elsőségét, Indonéziában megsérült, műteni kellett a vállát, versenyeket hagyott ki. Az új idényt is óvatos várakozással kezdte el, majd Franciaországban bukott, ezúttal a lába sérült meg és ismét a műtőasztalon találta magát. A vállán is korrekciót hajtottak végre az orvosok, ugyanis az egyik beépített csavar nyomott egy ideget. Márquez Olaszországban tért vissza, a legjobb tízben zárt, de a dobogós helyekért nem tudott harcolni.

Ilyen előzmények után következett a Magyar Nagydíj a Balaton Park Circuiton. Márquez jól kezdte az első szabadedzést, majd nagy csatában megszerezte a pole-t Pedro Acosta előtt, és a sprinten sem tudták elkapni. A vasárnapi nagydíjon Jorge Martín az első kanyarban elrontott manővere miatt többen kiestek az élmezőnyből, így látszott, a győzelem jó eséllyel Márquez és Acosta között dőlhet el. Utóbbi ugyan megelőzte riválisát, de a Ducati versenyzője visszaelőzött, majd néhány körig fantasztikus párharcot láthattunk kettejük között, centikre egymástól manővereztek. Végül Márquez maradt az élen, és jobb gumistratégiájának köszönhetően őt intették le elsőként a kockás zászlóval, s karrierje 100. győzelmét jegyezte a gyorsaságimotoros-világbajnokságon (az összes kategóriát figyelembe véve). Mivel a világbajnokságot vezető Aprilia-duó, Martín és Marco Bezzecchi is kiesett, így a sajtótájékoztatón Márquezt megkérdezték a vb-esélyeiről is. A spanyol elmondta, nincs még százszázalékos állapotban, ezért óvatos a folytatással kapcsolatban.

„Még nem állok rá készen – utalt a világbajnoki harcra Marc Márquez. – Szeretném azt mondani, hogy igen és támadni fogok, de jelenleg úgy érzem, többet veszíthetek, mint nyerhetek. Két olyan pálya következik, amelyen a jobb vállra jóval nagyobb terhelés kerül, meglátjuk, hogyan bírom. Újra győztem, nagyon jó érzés, kívánom, hogy ez legyen az utolsó »visszatérésem«. A fizikai állapotom még nem a legjobb, de hittem benne, hogy megcsinálom. A sérülések után fizikailag sem volt könnyű talpra állni, de mentálisan még nehezebb. Hány futamot nyerhetek még? Nem tudom. Tavaly a testvéremmel, Alexszel rengeteg dobogós helyezést ünnepelhettünk együtt, idén pedig ugyanabban a kórteremben feküdtünk a kórházban. Ki kell élvezni minden pillanatot!”

A Balaton Park Circuit versenypályájától egyelőre elbúcsúzott a MotoGP mezőnye, hogy véglegesen-e, a válaszra még várnunk kell.