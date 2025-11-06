Különleges élményt ígér versenyzőknek és nézőknek is a Zemplén rali hétvégi futama

Kiemelte, a 130 kilométernyi gyorsasági szakasz a verseny össztávjának majdnem 40 százalékát teszi ki, az összekötő etapok hossza kevesebb, ettől kompakttá válik a futam programja.

„Belenyúltunk a korábbról már ismert helyszínekbe, illetve hét kilométernyi útszakaszt megépítettünk és rendbe tettünk, a vegyes talaj pedig komoly kihívást állít majd a versenyzők elé az autók beállítása szempontjából is” – fogalmazott.

Jacsó Tibor hangsúlyozta, a biztonsági és lebonyolítási terv alapján a megvalósítás szakaszában járnak, de annak is az utolsó fázisa zajlik jelenleg, a viadal ugyanis péntek este a szerencsi Rákóczi-várban sorra kerülő rajtceremóniával kezdődik.

„Megemelt létszámú, nagyjából 200 fős szervezői gárdával készülünk, elsősorban azért, hogy a futam biztonságosan és zökkenőmentesen megrendezhető legyen” – mondta.

Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, családokért felelős államtitkár azt emelte ki, hogy a verseny családi program, fontos az itt élőknek és nagy hagyománya van.

„Szeretnénk növelni a turizmust ebben a térségben minden szempontból, és bár sok munka vár még ránk, a Zemplén rali is része annak, hogy minél szélesebb körben tudjuk népszerűsíteni ezt a régiót” – nyilatkozta.

Kiss Attila, Szerencs polgármestere arról beszélt, amikor biztossá vált az idei Zemplén rali időpontja, akkor a város 40 kilométeres körzetében minden panzió megtelt, ez pedig jól mutatja a verseny népszerűségét.

„Köszönjük a lehetőséget a szerencsiek nevében, és mivel úgy tűnik, hogy a hétvégén az időjárás is kegyes lesz hozzánk, reméljük, sokan látogatnak el a városunkba a rali kapcsán” – mondta a polgármester.

Világi Péter, a Diósgyőri VTK kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy a régió legnagyobb multisport klubja immár ötödik alkalommal stratégiai partnere az ÉMAM Zrt.-nek és másodszor a Zemplén-ralinak.

„Kijelenthető, hogy Szerencsen hazatalált a rali, az országos és a helyi támogatóknak köszönhetően, pedig a hagyományokhoz és a térség autósportos múltjához méltó eseményt tudunk itt megrendezni” – jelentette ki.

Az abszolút magyar bajnoki címet már megnyerő Német Gergely azt mondta, úgy érezte, hogy tét nélkül is kötelességük rajthoz állni itt, és kiemelte, biztos abban, hogy azok, akik indulnak a versenyen, jó teljesítményt akarnak nyújtani és a győzelemért szeretnének küzdeni.