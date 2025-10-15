A Zemplén-ralival zárul az idei bajnokság

A sorozatban már eldőlt az abszolút elsőség kérdése, a Német Gábor, Németh Gergely kettős végzett az első helyen. Ennek ellenére megéri kilátogatni, hiszen az Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt. (ÉMAM Zrt.) és stratégiai partnere, a DVTK ezúttal is háromnapos programot állított össze a nézőknek.

„Több kategóriában is vannak még nyitott kérdések, de abszolútban a második és a harmadik helyezés sem dőlt el, ezért bízom benne, hogy komoly csatákat is láthatunk majd a három nap folyamán” – fogalmazott Jacsó Tibor főszervező, az ÉMAM Zrt. vezérigazgatója a verseny sajtóközleményében. „A szervezési munka már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, de nyilván a feladatok most sűrűsödtek fel, ami természetesen kitart egészen a futam végéig. A Zemplén hol erősebben, hol kicsit kevésbé, de mindig jelen volt a magyar rali életében. Boldog vagyok, hogy a tavalyi után ismét ezen a helyszínen fogadhatjuk a magyar bajnokság mezőnyét, hiszen csodálatos környéken és sportszakmai szempontból nagyszerű utakon fogadhatjuk a versenyzőket. A gyorsasági szakaszokban a 2024-es évhez képest tervezünk változásokat, mégpedig azért, hogy a benevezett párosok számára ezúttal is kihívást jelentsen a verseny, ne korábbi beidegződés alapján nyomják a gázpedált.

„Az eseménynek ezúttal is számos segítője van, stratégiai partnerként azonban ismét a DVTK áll az ÉMAM Zrt. mellett. Tavaly kiváló együttműködés indult el Szerencs városával, ahol a rajt és a célceremóniát tartottuk, és a szervizparkot is itt állítottuk fel. Éppen ezért idén is ebben a gyönyörű zempléni városban táborozunk le. A Rákóczi-vár és a cukorgyár területe ismét olyan pontja lesz a szezonzárónak, ahol testközelből is találkozhatnak a szurkolók a versenyzőkkel, megnézhetik az autókat. Itt azok is találkozhatnak a főszereplőkkel, akik esetleg a pálya szélére nem tudnak kimenni. Mindenképpen érdemes a naptárba beírni ezt a három napot, hiszen a rali ebben a régióban továbbra is rendkívül népszerű, sokakat mozgat meg. Hazánk legjobb versenyzőit és a különleges versenyautókat továbbra is nagyon sokan szeretnék látni” – tette hozzá Világi Péter, a DVTK kommunikációs igazgatója.

Míg a bajnoki cím eldőlt, a dobogó második és harmadik fokáért nagy csata várható, hiszen több páros is harcban áll a két helyért. A versenyhétvégét november 7. és 9. között rendezik.

A bajnokság állása

1. Német Gábor, Németh Gergely (Skoda Fabia RS) 135 pont (már bajnokok)

2. Tóth Tibor, Szabó József (Skoda Fabia RS rally2) 99,5 pont

3. Turán Frigyes, Zsíros Gábor (Skoda Fabia RS) 92 pont

4. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5 MkII)) 71,5 pont

5. Trencsényi József, Verba Gábor (Skoda Fabia RS) 71,5 pont

6. Ollé Sasa, Ollé Rebeka (Skoda Fabia EVO) 65 pont