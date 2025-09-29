Nemzeti Sportrádió

Herczig Norberték megnyerték a Nova Gorica-ralit

2025.09.29. 12:45
Fotó: Team Staffhouse
Herczig Norbert és Ferencz Ramón megnyerte a Szlovéniában hétvégén rendezett Nova Gorica-ralit.

A csapat tájékoztatása szerint a Közép-Európa Rally Trophy futamon a magyar duó végig diktálta a tempót, és végül elhozta az abszolút elsőnek járó trófeát.

„Régen ültünk versenyautóban, legutóbb nyár elején Rómában. Éppen ezért Szlovéniában többek között a gumiválasztást tudtuk tesztelni, ami fontos volt, hiszen az előttünk álló hétvégén ismét rajthoz állunk, akkor már a rali Európa-bajnokság zárófutamán, Horvátországban” – mondta Herczig Norbert.

A négyszeres abszolút magyar bajnok pilóta kiemelte, azért döntöttek a szlovén verseny mellett, mert annak a szakaszai és útviszonyai nagyon hasonlítanak a horvát viadaléhoz.

„Jó érzés volt ismét versenyben lenni. Az első gyorsaságitól kezdve vezettünk. Az első napon kiépítettünk egy kisebb előnyt, melyet a második napon kicsit tudtunk még tovább növelni. Végül több mint húsz másodperccel nyertünk” – mesélte a Team Staff House pilótája.

 

