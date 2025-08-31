Nemzeti Sportrádió

Sébastien Ogier győzött a Paraguay ralin

2025.08.31. 21:37
Fotó: Getty Images
Címkék
rali Paraguay rali Sébastien Ogier
Sébastien Ogier sikerével zárult a Paraguay rali, a világbajnoki sorozat tizedik állomása.

 

A vb-programban először szereplő futam megnyerésével a nyolcszoros világbajnok Ogier karrierje 65. futamgyőzelmét aratta. A második helyen a pontversenyt vezető brit Elfyn Evans végzett, a dobogó harmadik fokára a címvédő belga Thierry Neuville állhatott fel.

A vb szeptember 11. és 14. között Chilében folytatódik.

PARAGUAY RALI
(19 gyorsasági szakasz, Encarnación, 335,2 km, a dobogósok)
1. Sébastien Ogier, Vincent Landais (francia, Toyota) 3:00:06.6 óra
2. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 26.2 másodperc hátrány
3. Thierry Neuville, Martinj Wydaeghe (belga, Hyundai i20N Rally1) 27.2 mp h.
Az állás 15 verseny után (még 4 verseny van hátra): 1. Evans, Martin 198 pont 2. Ogier, Landais és Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen (finn, Toyota) 189-189

 

