Több mint 700 kilométer vár a 110 versenyző párosra a Győr-ralin

A szervezők a keddi sajtótájékoztatójukon kiemelték, hogy négy bajnokság szereplői gurulnak át a rajtdobogón az első napon, majd szombaton és vasárnap öt különböző pályán, 14 gyorsasági szakaszon összesen több mint 700 kilométer versenytávot teljesítenek.

Őry Tamás, a rendezőbizottság elnöke bejelentette: az idei évtől minden gyorsasági szakaszt ingyenessé tesznek, ugyanakkor továbbra is szeretnék a versenyt magas szakmai színvonalon és biztonságosan minél nagyobb közönség előtt lebonyolítani. Hozzátette, hogy a nézők számára a pénteki belvárosi gyorsasági szakaszon zajló prológ – vagyis nem mért – futam ígérkezik a leglátványosabbnak, a legizgalmasabb pedig a rábaringi verseny lesz, ahol három kört tesznek meg az autók.

Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke úgy fogalmazott: már három éve is egyértelműen látszott, hogy Győrben a közönség ki van éhezve az elsőosztályú raliversenyekre, ezért is érthetetlen, hogy miért kellett csaknem három évtizednek eltelnie ahhoz, hogy 2023-ban visszatérjen a rendezvény, holott a városban az autós viadaloknak komoly hagyományai vannak.

Nagy jelentőségűnek nevezte azt is, hogy a Széchenyi István Egyetem is bekapcsolódott a szervezésbe, hiszen Győr a hazai autógyártás egyik fellegvára. Kiemelte továbbá, hogy egy műszaki felsőoktatási intézmény „magát autó-motorsport egyetemként” is definiálja, az szintlépés a magyar autós kultúrában, amelynek fejlesztése a hazai szövetség egyik legfőbb célkitűzése is. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora úgy fogalmazott: egyetemük nemcsak támogatja a technikai sportokat, csapataik évek óta az elsők között vannak nemzetközi energiahatékonysági versenyekben.