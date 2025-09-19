Történelmi bronz Tokióban; Győri-Lukács Viktória nem is lehetne boldogabb

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:



A Német Gábor, Németh Gergely kettős behozhatatlan előnyre tett szert, egy futammal a sorozat vége előtt – pályafutása során először – megszerezte az abszolút ralibajnoki címet. Ezt nem egy verseny céljában tudták meg, hanem egy hétköznap délután! „A verseny céljában néhány újságíró megkérdezte, lehet-e már gratulálni a bajnoki címhez, de abban a pillanatban még nem volt biztos az egész, hiszen nem tudtuk, hogyan alakul a szezon vége. Azután szerdán jött a határozat, hogy az idén már csak egy verseny lesz, aminek eredménye normál szorzóval számít, így matematikailag már senki sem győzhet le minket. Nyilván van egy kis hiányérzetünk, hogy nem a verseny céljában, a többiekkel tudtuk ezt megünnepelni, de majd bepótoljuk” – mondta lapunknak Német Gábor.

Amikor a tokiói atlétikai vb második napján Julia Paternain célba ért a női maratonin, fogalma sem volt arról, hogy éppen történelmet írt. A 25 éves atléta csupán élete második maratoniját futotta le, 2:27:23-as teljesítményével bronzérmes lett, ezzel első uruguayiként állhatott fel a dobogóra a vb-k történetében. „Három útlevelem és egy zöldkártyám van. Mexikóban születtem, a teljes családom uruguayi, én pedig kétéves koromtól kezdve Angliában nőttem fel. Az U23-as Európa-bajnokságon még Nagy-Britanniáért futottam, de most már Uruguay színeiben. A vérem uruguayi, ezért nem volt kérdés, hová húz a szívem.”

2024 emlékezetesre sikerült az első BL-győzelmével, az olimpiai hatodik hellyel és a Eb-bronzéremmel Győri-Lukács Viktória számára. Az idei esztendő sem alakult rosszul, a Győri Audi ETO megvédte BL-címét és aranyérmes lett a magyar bajnokságban. A jobbszélső nem is lehetne boldogabb, hiszen a férjével, a szintén kézilabdázó Győri Mátyással ikerlányaik születését várják. „Rendkívül meglepődtünk, mert egyáltalán nem számítottunk rá, ugyanakkor nagyon örültünk is neki. Egyikünk családjában nem volt eddig senkinek ikrei. Matyi mindig is több gyereket szeretett volna, most egyből kettővel bővül a létszám. December elejére vagyok kiírva, a karácsonyt szeretnénk már négyesben tölteni” – mondta a Képes Sportban olvasható interjúban Győri-Lukács Viktória.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!