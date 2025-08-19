Nemzeti Sportrádió

Nagy Norbert második lett a svájci hegyi Európa-bajnoki futamon

2025.08.19. 17:06
Nagy Norbert (Fotó: Lakatos Péter/MTI, archív)
Nagy Norbert a második helyet szerezte meg a svájci St. Ursanne-ban megrendezett autós hegyi Európa-bajnoki futamon.

Csapatának sajtóközleménye szerint a magyar versenyző edzésfutásait több technikai probléma hátráltatta, így a második helyezés különösen értékes.

„Őszintén szólva szinte ugyanannyira elégedett vagyok, mint a németországi első hellyel. Sikerült olyan időt autóznom, amely tavaly még a győzelemhez is elég lett volna” – nyilatkozta a versenyt követően Nagy Norbert.

A 30 éves sportoló úgy érzi, hogy kihozta a versenyből a maximumot: „Abszolút erőn felül teljesítettem. Volt egy pillanat, amikor kétszáz fölötti tempónál a korláthoz is hozzáértem, az autó alattam úszott tovább, de végül kihoztam a maximumot. Ha száz százalékot tudok nyújtani, elégedett vagyok – most ez sikerült.”

A magyar autóversenyző számára két hét múlva Szlovéniában, Ilirska Bistrica pályáján folytatódik a szezon.

Svájcban a horvát Matija Jurisic végzett az élen, Nagy mögött pedig a hazai pályán induló Jérome Nicolet lett a harmadik.

