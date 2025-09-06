Nemzeti Sportrádió

MotoGP: öccsének bukása után Marc Márquez nyerte meg a barcelonai sprintfutamot

2025.09.06. 17:00
Tovább robog újabb világbajnoki címe felé Marc Márquez (Fotó: Getty Images)
Az összetettben is az élen álló Marc Márquez, a kategória hatszoros világbajnoka nyerte meg a gyorsaságimotoros-vb Katalán Nagydíjának szombati sprintfutamát Barcelonában azt követően, hogy az első rajtkockából induló öccse, Alex bukott.

A Ducati 32 éves spanyol kiválósága elsősorban annak köszönhette a diadalát, hogy testvére négy körrel a vége előtt az élről esett ki, miután a 10-es kanyarban elveszítette az egyensúlyát.

A legutóbbi, a Balaton Parkban rendezett hétvégén is mindent megnyerő Márquez mögött a 2021-ben vb-győztes Fabio Quartararo, a Yamaha francia motorosa zárt másodikként, míg a dobogó alsó fokára a Márquezhez hasonlóan Ducatival versenyző, olasz Fabio Di Giannantonio állhatott fel.

Marc Márquez az idén eddig megrendezett 15 sprintversenyből immár 14-et nyert meg, és 187 pontra nőtt az előnye az összetettben öccsével szemben, azaz akár a következő hétvégén, a Ducati hazai futamán, a San Marinó-i Nagydíjon bebiztosíthatja hetedik MotoGP-világbajnoki címét – csapatban éppen szombaton dőlt el matematikailag is az első hely sorsa.

A MotoGP-sek Katalán Nagydíját vasárnap 14 órakor rendezik Barcelonában.

 

