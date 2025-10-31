Bulega pótolja Márquezt az utolsó két futamon

A 32 éves Márquez egy héttel a hetedik MotoGP-trófea megnyerése után, az Indonéz Nagydíjon bukott, eltört a jobb válla és szalagsérüléseket is szenvedett. A Ducati tesztversenyzője, Michele Pirro Ausztráliában és Malajziában beugrott Márquez helyett, az olasz istálló azonban most úgy döntött, hogy a versenymotort Jerezben egyszer már tesztelt Bulegának ad lehetőséget. A 26 éves motoros a Ducatival lett második a Superbike-vb-n, amelynek bajnoki címét a BMW-s török Toprak Razgatlioglu nyerte az idén.

„Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen utolsó pillanatban érkezett meglepetéssel zárhatom ezt a szezont. Minden versenyzőnek az az álma, hogy egyszer bemutatkozhasson a MotoGP-ben, az pedig, hogy a világbajnok motort vezethetem a szezon utolsó két fordulóján, még izgalmasabbá teszi ezt a lehetőséget” – nyilatkozta Bulega.

A gyorsaságimotoros-vb utolsó előtti viadalára a jövő hét végén kerül sor Portugáliában, majd az idény november közepén zárul, a hagyományoknak megfelelően Valenciában.