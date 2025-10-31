Nemzeti Sportrádió

Bulega pótolja Márquezt az utolsó két futamon

2025.10.31. 14:36
Bulega lesz a helyettes (Fotó: Getty Images)
Niccolo Bulega Marc Márquez gyorsaságimotoros vb
A Superbike-világbajnokságon ezüstérmes olasz Nicoló Bulega helyettesíti a hétszeres MotoGP-világbajnok Marc Márquezt a gyorsaságimotoros-vb idei szezonjának utolsó két versenyhétvégéjén – számolt be róla a spanyol sztár csapata, a Ducati, pénteken.

A 32 éves Márquez egy héttel a hetedik MotoGP-trófea megnyerése után, az Indonéz Nagydíjon bukott, eltört a jobb válla és szalagsérüléseket is szenvedett. A Ducati tesztversenyzője, Michele Pirro Ausztráliában és Malajziában beugrott Márquez helyett, az olasz istálló azonban most úgy döntött, hogy a versenymotort Jerezben egyszer már tesztelt Bulegának ad lehetőséget. A 26 éves motoros a Ducatival lett második a Superbike-vb-n, amelynek bajnoki címét a BMW-s török Toprak Razgatlioglu nyerte az idén.

„Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen utolsó pillanatban érkezett meglepetéssel zárhatom ezt a szezont. Minden versenyzőnek az az álma, hogy egyszer bemutatkozhasson a MotoGP-ben, az pedig, hogy a világbajnok motort vezethetem a szezon utolsó két fordulóján, még izgalmasabbá teszi ezt a lehetőséget” – nyilatkozta Bulega.

A gyorsaságimotoros-vb utolsó előtti viadalára a jövő hét végén kerül sor Portugáliában, majd az idény november közepén zárul, a hagyományoknak megfelelően Valenciában.

 

