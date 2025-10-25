MotoGP: Álex Márquez biztossá tette második helyét a pontversenyben

Álex Márquez biztosította második helyét a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájának pontversenyében, mivel a második helyen zárt a Malajziai Nagydíj szombati sprintversenyében.
A futamot a Ducati olasz motorosa, Francesco Bagnaia magabiztosan nyerte meg, spanyol márkatársa pedig második lett, amivel behozhatatlan előnyre tett szert üldözőivel szemben a pontversenyben. A 29 éves versenyzőnek ez a hatodik idénye a MotoGP-ben, az eddigi legjobb helyezése a tavalyi volt, amikor nyolcadik lett.
Álex Márquez bátyja, Marc Márquez már szeptember 28-án tette biztossá pályafutása hatodik vb-címét a királykategóriában. A sepangi futamot vasárnap rendezik, utána már csak a Portugál és a Valenciai Nagydíj lesz hátra az idényből.
