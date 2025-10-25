Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Álex Márquez biztossá tette második helyét a pontversenyben

Vágólapra másolva!
2025.10.25. 11:50
Fotó: Getty Images
Címkék
Marc Márquez MotoGP Álex Márquez
Álex Márquez biztosította második helyét a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájának pontversenyében, mivel a második helyen zárt a Malajziai Nagydíj szombati sprintversenyében.

A futamot a Ducati olasz motorosa, Francesco Bagnaia magabiztosan nyerte meg, spanyol márkatársa pedig második lett, amivel behozhatatlan előnyre tett szert üldözőivel szemben a pontversenyben. A 29 éves versenyzőnek ez a hatodik idénye a MotoGP-ben, az eddigi legjobb helyezése a tavalyi volt, amikor nyolcadik lett.

Álex Márquez bátyja, Marc Márquez már szeptember 28-án tette biztossá pályafutása hatodik vb-címét a királykategóriában. A sepangi futamot vasárnap rendezik, utána már csak a Portugál és a Valenciai Nagydíj lesz hátra az idényből.

 

Marc Márquez MotoGP Álex Márquez
Legfrissebb hírek

MotoGP: Fernández pályafutása első sikerét aratta

Egyéb autó-motor
2025.10.19. 09:46

MotoGP: a világbajnok Marc Márquez óriásit bukott, Aldeguer karrierje első sikerét aratta – videó

Egyéb autó-motor
2025.10.05. 10:42

MotoGP: Marc Márquez hat év után ismét világbajnok

Egyéb autó-motor
2025.09.28. 09:51

MotoGP: Bagnaia nyerte a japán sprintet, Marc Márquez vasárnap újra világbajnok lehet

Egyéb autó-motor
2025.09.27. 14:13

San Marinó-i Nagydíj: Marc Márquez nyert Misanóban

Egyéb autó-motor
2025.09.14. 15:45

Bukás vetett véget Marc Márquez nagy sorozatának, Bezzecchié a misanói sprint

Egyéb autó-motor
2025.09.13. 15:32

Álex Márquez a bátyját megelőzve győzött Barcelonában

Egyéb autó-motor
2025.09.07. 16:24

MotoGP: öccsének bukása után Marc Márquez nyerte meg a barcelonai sprintfutamot

Egyéb autó-motor
2025.09.06. 17:00
Ezek is érdekelhetik