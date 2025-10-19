Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Fernández pályafutása első sikerét aratta

2025.10.19. 09:46
Raúl Fernández öröme érthető: első futamgyőzelmét aratta (Fotó: AFP)
Pályafutása első futamgyőzelmét aratta vasárnap a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájának Ausztrál Nagydíján a spanyol Raúl Fernández.

 

A Trackhouse istálló Apriliájával versenyző 24 éves motoros a friss hétszeres vb-győztes Marc Márquez távollétében magabiztos diadalt aratott Phillip Islanden, kihasználva azt is, hogy a remekül startoló Marco Bezzecchinek ezen a futamon kellett letöltenie a Márquezzel történt indonéziai ütközése miatt kapott büntetését.

A második helyért nagy küzdelem zajlott, végül a Ducatival versenyző Fabio Di Giannantonio felülkerekedett a közvetlen riválisokon, míg Bezzecchi a végére feljött harmadiknak.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, AUSZTRÁL NAGYDÍJ
MOTOGP (27 kör, 120.096 km)
1. Raúl Fernández (spanyol, Aprilia) 39:49.571 perc
2. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 1.418 másodperc hátrány
3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 2.410 mp h.
A vb-pontverseny állása 19 futam után (még 3 van hátra): 1. (és már világbajnok) Marc Márquez (spanyol, Ducati) 545 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 379 pont, 3. Bezzecchi (olasz, Aprilia) 282 pont

MOTO2 (23 kör, 102.304 km)
1. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 35:00.085 perc
2. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 3.684 másodperc hátrány
3. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 3.721 mp h.
A vb-pontverseny állása 19 futam után (még 3 van hátra): 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 247 pont, 2. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 245 pont, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 212 pont

MOTO3 (21 kör, 93.408 km)
1. José Antonio Rueda (spanyol, KTM) 33:39.062 perc
2. Joel Kelso (ausztrál, KTM) 0.829 másodperc hátrány
3. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 12.638 mp h.
A vb-pontverseny állása 19 futam után (még 3 van hátra): 1. (és már világbajnok) José Antonio Rueda (spanyol, KTM) 365 pont, 2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 231 pont, 3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 228 pont

 

Raúl Fernández gyorsaságimotoros-vb MotoGP
Ezek is érdekelhetik