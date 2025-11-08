MotoGP: Álex Márquez nagy csatában nyerte a sprintfutamot a Portugál Nagydíjon

Az összetettben már világbajnok bátyja, Marc mögött második, 29 éves spanyol motoros az ötödik pozícióból rajtolt és azonnal két helyet javított, majd hamarosan utolérte Acostát, aki kicsivel korábban a pole pozícióból indult Marco Bezzecchit (Aprilia) utasította maga mögé.

Álex Márquez és Acosta kifejezetten izgalmas csatát vívott egymással egészen a leintésig, ebből pedig előbbi jött ki győztesen mindössze 0.12 másodperces előnnyel. Bezzecchi közelről nézte végig a diadalért zajlott küzdelmet és harmadikként ért célba.

A válltörésből lábadozó hétszeres MotoGP-világbajnok Marc Márquezt helyettesítő olasz Nicolo Bulega a negyedik körben bukott és kiesett.

Az idény utolsó előtti futama vasárnap 14 órakor kezdődik Portimaóban.