Álex Márquez győzött Sepangban, Bagnaia Ducatija megadta magát

A gyári Ducatival a pole pozícióból induló Bagnaia nem tudta megismételni egy nappal korábbi dominanciáját, Márquez már az elején megelőzte, és elhúzott tőle a Gresini Ducatival. Bagnaia a második helyért csatázott a KTM-es Pedro Acostával, és már alulmaradt a spanyollal szemben, amikor a verseny vége felé Ducatija lelassult, s emiatt ki kellett állnia a bokszba.

A harmadik helyet a Hondával száguldó Joan Mir örökölte meg.

A vasárnapi programot át kellett szervezni, mert a Moto3-as futam felvezető körében összeütközött a már világbajnok José Rueda, illetve Noah Dettwiler, hosszasan ápolták őket a pálya mellett, majd kórházba szállították, ami miatt csúszott és 10 körösre rövidült a Moto3-as viadal, a Moto2-es pedig a vasárnapi menetrend végére került. Rueda eszméleténél volt a csúnya ráfutásos baleset után, a hírek szerint kéztörést szenvedett, míg az elöl haladó Dettwilerről egyelőre nincs hír.

A Moto2-es futamot is meg kellett szakítani baleset miatt, ezért ott is rövidült a táv, a 11 körös versenyt a brit Jake Dixon nyerte meg. A vb-éllovas spanyol Manuel González elesett, így nem ő, hanem a brazil Diogo Moreira érkezik az utolsó két versenyre előnnyel, 9 pont a fórja a portugál és a valenciai futam előtt.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, MALAJZIAI NAGYDÍJ, SEPANG

MOTOGP (20 kör, 110. 86 km)

1. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 40.09.249 (átlag: 165.651 km/óra)

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 2.676 mp h.

3. Joan Mir (spanyol, Honda) 8.048 mp h.

4. Franco Morbidelli (olasz, VR46-Ducati) 8.580 mp h.

5. Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 11.556 mp h.

6. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 13.060 mp h.

A vb élcsoportja: 1. (már világbajnok) Marc Márquez (spanyol, Ducati) 545 pont, 2. Á. Márquez 413, 3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 291, 4. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 286, 5. Acosta 260, 6. Modbidelli 227

MOTO2 (11 kör, 60.897 km)

1. Jake Dixon (brit, Boscoscuro) 23:15.269 (átlag: 158.455 km/óra)

2. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 2.035 mp h.

3. Barry Baltus (belga, Kalex) 2.475 mp h.

A vb élcsoportja: 1. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 256 pont, 2. Manuel González (spanyol, Kalex) 247, 3. Baltus 221

MOTO3 (10 kör, 55.43 km)

1. Furuszato Taijo (japán, Honda) 22:03.888 (átlag: 150.728 km/óra)

2. Ánguel Piqueras (spanyol, KTM) 2.259 mp h.

3. Adrián Fernández (spanyol, Honda) 2.625 mp h.

A vb élcsoportja: 1. (már világbajnok) José Rueda (spanyol, KTM) 365 pont, 2. Piqueras 251, 3. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 231