Thaiföldön 2031-ig biztosan lesz MotoGP-futam

A viadal, melyre a burirami pályán kerül évente sor, 2018-as bemutatkozása óta rendre helyet kapott a versenynaptárban. A szerdai bejelentés alapján az újabb, 2027-től kezdődő ötéves periódusra a thai kormány 119 millió dollárt (megközelítőleg 39,6 milliárd forintot) különít el.

Carmelo Ezpeleta, a Dorna Sports vezérigazgatója kiemelte: az ország és a délkelet-ázsiai térség nagyon fontos a MotoGP számára, és az eddigi nagy népszerűség további növekedését várják az elkövetkező időszaktól.