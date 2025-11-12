Nemzeti Sportrádió

Thaiföldön 2031-ig biztosan lesz MotoGP-futam

2025.11.12. 13:36
2031-ig biztosan lesz Thaiföldi Nagydíj a MotoGP-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Thaiföld MotoGP motorsport
Thaiföldön 2031-ig biztosan rendeznek futamot a gyorsaságimotoros-világbajnokságban.

A viadal, melyre a burirami pályán kerül évente sor, 2018-as bemutatkozása óta rendre helyet kapott a versenynaptárban. A szerdai bejelentés alapján az újabb, 2027-től kezdődő ötéves periódusra a thai kormány 119 millió dollárt (megközelítőleg 39,6 milliárd forintot) különít el.

Carmelo Ezpeleta, a Dorna Sports vezérigazgatója kiemelte: az ország és a délkelet-ázsiai térség nagyon fontos a MotoGP számára, és az eddigi nagy népszerűség további növekedését várják az elkövetkező időszaktól.

 

Thaiföld MotoGP motorsport
