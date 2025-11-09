MotoGP: zsinórban a hatodik futamon a hatodik különböző győztes ünnepelt

A szombati sprintfutamhoz hasonlóan vasárnap is Marco Bezzecchi, Pedro Acosta és Álex Márquez zárta az első három helyen a nyitó kört, de ezúttal nem az első helyért folyt nagy csata az első körökben Bezzecchi Apriliája és Acosta KTM-je között, hanem az olasz meglógott a két spanyoltól, s Acosta és Márquez viaskodott a második pozícióért. Négy kör után a Gresini Ducatin ülő Márquez lerázta Acostát és Bezzecchi nyomába eredt, ám képtelen volt utolérni az Apriliát, és a szombati sprintsiker után be kellett érnie a második hellyel.

Az Aprilia először nyert három futamot egy királykategóriás idényben, és 2020 óta először hat egymás utáni főfutamot hat különböző versenyző nyert meg: Marc Márquez után Francesco Bagnaia, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Álex Márquez és most Bezzecchi győzött az elmúlt időszakban.

A harmadik helyen Acosta ért célba Aldeguer előtt. A 14. helyen futott be Miguel Oliveira a Pramac Yamahával, a portugál az idény végén befejezi a versenyzést a MotoGP-ben, a helyére a török Toprak Razgatlioglu érkezik a Superbike-vb-ről.

A Moto2-ben Diogo Moreira győzött, így az utolsó futam előtt nagyon közel került a világbajnoki címhez. A 21 éves brazilnak a verseny előtt kilenc pont volt az előnye a spanyol Manuel González előtt, fő riválisa a hatodik helyen ért célba, így 24 pontra nőtt a különbség. Egy hét múlva Valenciában csak úgy fordíthat a spanyol, ha nyer, és a brazil nem szerez pontot.

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

PORTUGÁL NAGYDÍJ, PORTIMAO

MOTOGP (25 kör, 114.800 km)

1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 41:13.616

2. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 2.583 mp hátrány

3. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 3.188 mp h.

4. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati) 12.860 mp h.

5. Brad Binder (dél-afrikai, KTM) 16.327 mp h.

6. Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 18.442 mp h.

A vb élcsoportja: 1. (már világbajnok) Marc Márquez (spanyol, Ducati) 545 pont, 2. Á. Márquez 445, 3. Bezzecchi 323, 4. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 288, 5. Acosta 285, 6. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 239

MOTO2 (21 kör, 96.432 km)

1. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 35:40.573

2. Collin Veijer (holland, Kalex) 0.090 mp hátrány

3. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 0.492 mp h.

…6. Manuel González (spanyol, Kalex) 7.929 mp h.

A vb élcsoportja: 1. Moreira 281 pont, 2. González 257, 3. Barry Baltus (belga, Kalex) 232

MOTO3 (19 kör, 87.248 km)

1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 34:05.182 perc

2. Ánguel Piqueras (spanyol, KTM) 1.663 mp h.

3. Furuszato Taijo (japán, Honda) 2.886 mp h.

A vb élcsoportja: 1. (és már világbajnok) José Antonio Rueda (spanyol, KTM) 365 pont, 2. Piqueras 271, 3. Quiles 263