50 nap a rajtig: több mint 10 ezren neveztek már az idei Balaton-átúszásra

Ötven nap múlva, július 18-án rajtol el Magyarország és Európa egyik legrégebbi és legnagyobb nyílt vízi szabadidősport-eseménye, a 44. Lidl Balaton-átúszás. Az ikonikus erőpróbát hatalmas várakozás előzi meg: a szervező Budapest Sportiroda (BSI) adatai szerint már most csaknem 11 ezer úszó és SUP-os biztosította a helyét. Az idei évtől a hazánkban is egyre népszerűbb SUP-kategória táv-névadó szponzora a Yettel. Aki idén szeretné meghódítani a magyar tengert, annak érdemes igyekeznie a nevezéssel, mert a szervezők hamarosan kitehetik a telt ház táblát.

„A Lidl Balaton-átúszás mára sokkal több egy sporteseménynél: a hazai nyár elmaradhatatlan csúcspontja, egy igazi bakancslistás kihívás – fogalmaz a szervezők közleménye. – Az esemény országos vonzerejét és közösségteremtő erejét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 50 nappal a rajt előtt már több mint 1000 hazai településről érkeztek regisztrációk.”

A nevezési adatok alapján idén is hatalmas tömeg vág neki a Balaton hullámainak. A számok rohamosan közelítenek a létszámlimitekhez, így a részvételhez most már tényleg gyors elhatározásra van szükség:

A klasszikus 5.2 km-es átúszásra már 9000 nevezés érkezett.

A 2.6 km-es fél távot eddig 700 úszó választotta.

A SUP-os áthúzásra pedig már 1000 nevezést regisztráltak a szervezők.

„Ötven nappal a rajt előtt látni ezt az óriási érdeklődést, elképesztő érzés. A Lidl Balaton-átúszás mára igazi hungarikummá vált, egy olyan eseménnyé, amelyet legalább egyszer mindenkinek át kell élnie. Aki még hezitál, annak azt javaslom, ne várjon sokáig, mert a helyek rohamosan fogynak, és az eddigi tempót látva hamarosan valóban kitehetjük a telt ház táblát. Idén feltűnően népszerű a Balaton egyetlen átevezése, a Yettel Balaton-áthúzás, melyre szintén limitközeli a jelentkezés” – nyilatkozta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

„Már egy évtizede, hogy a Lidl névadó szponzorként támogatja a Balaton-átúszást, inspirálva amatőr és hobbi úszók ezreit az aktív életmódra és az egészségtudatos táplálkozásra – fogalmazott dr. Kaibinger Tamás, a Lidl Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezetője. – Ez a jubileumi év is bizonyítja, hogy nemcsak a hétköznapokban, hanem hazánk ikonikus közösségi sporteseményén is vásárlóink mellett állunk. Számunkra kiemelten fontos, hogy olyan rendezvényeket támogassunk, ahol minél több ember figyelmét hívhatjuk fel az egészség megőrzésére. A sport ugyanis egy olyan összetartó erő, amely közösséget épít és büszkék vagyunk rá, hogy ennek részese lehetünk. A 44. Lidl Balaton-átúszáson az úszók mellett a szurkolóknak, családoknak is szeretnénk kedveskedni, így a parton aktív, edukatív és szórakoztató programmal készülünk, amelyek igazi nyári hangulatot teremtenek mindenki számára. Hálásak vagyunk az elmúlt 10 év közös sikereiért, és idén is várunk mindenkit sok szeretettel a Lidl Balaton-átúszáson.”

A SUP-kategória támogatójaként a Yettel idén is több fronton segíti a versenyzőket, hogy a táv teljesítésére tudjanak fókuszálni.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy már harmadik éve támogatjuk a rendezvényt, 2026-ban először immár a SUP kategória büszke névadóiként. Az a célunk, hogy villámgyors hálózatunk segítségével felerősítsük, igazi közösségi élménnyé tegyük a sportolást és elhozzuk a szabadság érzését. Az eseményen AI videó- és hangüzenetküldési lehetőséggel a versenyzőknek, valamint mobiltöltő-pontokkal és WiFi-vel vagyunk jelen, hogy a technológia erejével még felejthetetlenebbé tegyük ezt a napot az úszók, az áthúzók és a szurkolók számára” – árulta el el Tőzsér Judit, a Yettel vállalati kommunikációs igazgatója.

Három táv, egyetlen hatalmas élmény

A 2026. július 18-i eseményen a résztvevők felkészültségüknek megfelelően három különböző kihívás közül választhatnak:

Lidl Balaton-átúszás (5.2 km): A Balaton-átúszás koronája. Ez a klasszikus, Révfülöpről Balatonboglárra tartó táv minden úszót próbára tesz, de cserébe felejthetetlen élményeket kínál. Kezdő és tapasztalt úszóknak egyaránt szóló kihívás. (Rajt: Révfülöp, 7.00–12.00)

A Balaton-átúszás koronája. Ez a klasszikus, Révfülöpről Balatonboglárra tartó táv minden úszót próbára tesz, de cserébe felejthetetlen élményeket kínál. Kezdő és tapasztalt úszóknak egyaránt szóló kihívás. Lidl Balaton-átúszás Fél táv (2.6 km): Azoknak, akik még nem állnak készen a teljes távra. A résztvevők Balatonboglárról indulnak, megkerülik az 1300 méternél lévő bóját, majd a klasszikus táv mezőnyével együtt úsznak be a boglári célba. (Rajt: Balatonboglár, 8.00–12.00)

Azoknak, akik még nem állnak készen a teljes távra. A résztvevők Balatonboglárról indulnak, megkerülik az 1300 méternél lévő bóját, majd a klasszikus táv mezőnyével együtt úsznak be a boglári célba. YETTEL Balaton-áthúzás SUP-pal (5.2 km): Az új sportőrület szerelmeseinek. A SUP-osok az úszóktól teljesen elkülönített, biztonságos folyosón haladva teljesíthetik a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5.2 kilométeres távolságot, ténylegesen átevezve az északi partról a délire. (Rajt: Révfülöp, 7.30–12.00)

A 44. Lidl Balaton-átúszásra a nevezés – a szabad helyek erejéig – folyamatosan zajlik a Budapest Sportiroda felületein. https://www.balaton-atuszas.hu/