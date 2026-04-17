Nemzeti Sportrádió

Bemutatták a legfittebb magyarról, Horváth Lauráról szóló dokumentumfilmet

P. K./MTIP. K./MTI
2026.04.17. 11:13
Horváth Laura (balról a második) a csütörtöki filmbemutatón (Fotó: Red Bull/Bertalan Ádám)
Címkék
Horváth Laura Red Bull csupasport fitnesz
Bemutatták a nők között a világ legfittebb versenyzője címet is elnyert Horváth Lauráról szóló dokumentumfilmet.

 

A Together We Rise című Red Bull globál alkotás betekintést nyújt a kulisszák mögé, megörökítve azokat az embereket, szemléletmódot és pillanatokat, amelyek a 29 éves sportoló pályafutását formálták. 

A film középpontjában a család szerepe, a csúcson maradással járó teher, valamint az a küzdelem áll, amit a kiválóság elérése megkövetel egy egyéni sportágban. Horváth Laura 2018-ban robbant be a funkcionális fitnesz - vagy crossfit sportágba -, amelynek nem hivatalos világbajnokságán második lett, majd 2023-ban sporttörténelmet írva diadalmaskodott, elhódítva ezzel a nők között a „Föld legfittebb embere” címet. A magyar sportoló azóta több nagy versenyen is győzött már, idén ő nyerte a világ legnagyobb funkcionális fitnesz-versenyét, a World Fitness Project elnevezésű viadalt. 


„Kicsit szürreális volt megnézni, sohasem gondoltam volna, hogy lesz rólam egy ilyen dokumentumfilm, és ennyi emberrel nézhetem meg együtt egy ilyen csodálatos helyszínen” – nyilatkozta az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott csütörtöki díszbemutatón Horváth Laura. 

„Nekem nagy élmény volt, remélem, azoknak is, akik itt voltak. Én nem nagyon folytam bele a szerkesztési folyamatokba, nem volt olyan, amit kivettem volna a filmből, teljesen az alkotókra bíztam, mert remek munkát végeztek. Remélhetőleg ez a film segít abban, hogy a tengerentúlon már jól ismert sportág itthon is népszerűbb legyen, vagy csak rájönnek tőle az emberek, hogy milyen jó dolog edzeni, mert szerintem szüksége van arra a magyar társadalomnak, hogy kicsit többet sportoljon. A film ezen kívül megmutatja, hogy minden sportoló mögött vannak emberek, az én esetemben a családom, akik kőkeményen dolgoznak a háttérben a sikereken. Én veszem át az érmet, én állok a dobogóra, de nélkülük ez nem működne. Fontos üzenetnek tartom még a filmben, hogy megmutassam: hiába lettem világbajnok, én még mindig csak az a Laura vagyok, aki mindig is voltam” – fogalmazott Horváth Laura. 

A funkcionális fitnesz - vagy éppen crossfit - főként olimpiai súlyemelésből, állóképességi, valamint erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból áll, így a legkomplexebb és legmegterhelőbb mozgásformák csoportjába sorolható.

Venue
Az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartották a bemutatót (Fotó: Red Bull/Bertalan Ádám)

 

 

Legfrissebb hírek

107 méteres merülés – edzésen már sikerült a világcsúcs Törőcsik Zsófiának

Csupasport
21 órája

Helmut Marko: Jelenleg nem segítheti a Red Bullt a Max-faktor

F1
2026.04.12. 11:15

Verstappen versenymérnöke a McLarenhez szerződik – hivatalos

F1
2026.04.09. 17:53

Verstappen versenymérnöke riválisnál folytathatja – sajtóhír

F1
2026.04.09. 11:45

A nagy fejlődés ob-ezüstérmet jelentett Szőke Csaba számára

Csupasport
2026.04.07. 09:00

Erősítő gyakorlatok a szabadban

Csupasport
2026.04.05. 14:25

Csaknem háromezren futottak a Maratonman-sorozat nyitányán

Csupasport
2026.04.04. 13:48

A tűzeset után újra lehet nevezni a legnépszerűbb szabadidős eseményekre

Csupasport
2026.04.03. 12:05
Ezek is érdekelhetik