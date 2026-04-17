Bemutatták a legfittebb magyarról, Horváth Lauráról szóló dokumentumfilmet

A Together We Rise című Red Bull globál alkotás betekintést nyújt a kulisszák mögé, megörökítve azokat az embereket, szemléletmódot és pillanatokat, amelyek a 29 éves sportoló pályafutását formálták.

A film középpontjában a család szerepe, a csúcson maradással járó teher, valamint az a küzdelem áll, amit a kiválóság elérése megkövetel egy egyéni sportágban. Horváth Laura 2018-ban robbant be a funkcionális fitnesz - vagy crossfit sportágba -, amelynek nem hivatalos világbajnokságán második lett, majd 2023-ban sporttörténelmet írva diadalmaskodott, elhódítva ezzel a nők között a „Föld legfittebb embere” címet. A magyar sportoló azóta több nagy versenyen is győzött már, idén ő nyerte a világ legnagyobb funkcionális fitnesz-versenyét, a World Fitness Project elnevezésű viadalt.



„Kicsit szürreális volt megnézni, sohasem gondoltam volna, hogy lesz rólam egy ilyen dokumentumfilm, és ennyi emberrel nézhetem meg együtt egy ilyen csodálatos helyszínen” – nyilatkozta az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott csütörtöki díszbemutatón Horváth Laura.



„Nekem nagy élmény volt, remélem, azoknak is, akik itt voltak. Én nem nagyon folytam bele a szerkesztési folyamatokba, nem volt olyan, amit kivettem volna a filmből, teljesen az alkotókra bíztam, mert remek munkát végeztek. Remélhetőleg ez a film segít abban, hogy a tengerentúlon már jól ismert sportág itthon is népszerűbb legyen, vagy csak rájönnek tőle az emberek, hogy milyen jó dolog edzeni, mert szerintem szüksége van arra a magyar társadalomnak, hogy kicsit többet sportoljon. A film ezen kívül megmutatja, hogy minden sportoló mögött vannak emberek, az én esetemben a családom, akik kőkeményen dolgoznak a háttérben a sikereken. Én veszem át az érmet, én állok a dobogóra, de nélkülük ez nem működne. Fontos üzenetnek tartom még a filmben, hogy megmutassam: hiába lettem világbajnok, én még mindig csak az a Laura vagyok, aki mindig is voltam” – fogalmazott Horváth Laura.

A funkcionális fitnesz - vagy éppen crossfit - főként olimpiai súlyemelésből, állóképességi, valamint erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból áll, így a legkomplexebb és legmegterhelőbb mozgásformák csoportjába sorolható.