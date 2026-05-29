Red Bull Four 2 Score döntő: A legendák (is) készen állnak a harcra!

A világ legnagyobb amatőr kispályás futballtornája, a Red Bull Four 2 Score országos döntőjében vasárnap 10 órától 12 négyfős csapat mérkőzik meg egymással kapus nélkül 10 perces mérkőzéseken, amelyek során az első és utolsó 60 másodpercben szerzett gólok duplán számítanak. A tét is magas, hiszen az országos bajnok képviselheti Magyarországot a kanadai világdöntőben.

És ha ez nem jelentene elég izgalmat, Besenyei Péter lélegzetelállító légibemutatója szórakoztatja majd a közönséget, 17.30-tól pedig exkluzív gálameccs szerepel a programban. Olyan legendák játszanak újra egy csapatban, mint a 109 válogatottbeli szereplésével rekorder Dzsudzsák Balázs, a Premier League-ben is megforduló, 42-szeres válogatott Torghelle Sándor, a 16-szoros válogatott újpesti ikon Kabát Péter és a 95-szörös válogatott Juhász Roland.

Az ellenfelük pedig nem más lesz, mint a Team Szobó, vagyis Szoboszlai Dominik csapata. A Liverpool sztárja, a magyar válogatott jelenlegi csapatkapitánya személyesen is ott lesz és pályára is lép a Red Bull Four 2 Score eseményén.

Szoboszlai Dominik is pályára lép a Kopaszi-gáton (Fotó: Red Bull/Bertalan Ádám)

„A személyiségünk része a győzni akarás, akkor is ha egy bulimeccsről van szó, de itt most talán nem is a győzelem lesz a legfontosabb, hanem hogy aki kijön, az élvezze az eseményt – nyilatkozta Dzsudzsák Balázs. – Nagyon jó ez a kezdeményezés, engem az 11teamsports hívott meg az eseményre, és szívesen mondtam igent, mert csak jót hallottam róla. Egy ilyen kispályás torna egyébként is inspirálja a fiatalokat arra, hogy elkezdjenek mozogni, futballozni. Egyszerűen azért, mert pörgős, gyors a játék, sokkal többet találkozik az ember a labdával, mint a nagypályán. Ennyi év távlatából most már elárulhatom, amikor a PSV-nél játszottam, nekünk tiltották a kispályás futballt, de én folyamatosan megszegtem ezt a szabályt. Egyszerűen azért, mert élveztem. S ha nekünk ekkora élményt jelent, mekkora lesz a fiataloknak, akik találkozhatnak velünk és Szobóval, ráadásul nagyon közelről láthatnak is minket a pályán.”

Ugyanilyen izgalommal várja a vasárnapot Torghelle Sándor is: „Futball-lázban telik az egész hét, folyamatosan labdarúgó-események zajlanak a városban, és ennek egyik fontos eseménye számomra a Four 2 Score – nyilatkozta a 42-szeres válogatott Torghelle. – A BL-döntő után a másik csúcspont ez a torna lesz számomra, komoly kis csapatot tudtam összeállítani, és vannak az ellenfelek közt olyanok, akiket már csak presztízsből is le szeretnénk győzni. És nemcsak edző leszek, hanem a gálamérkőzésen pályára is lépek, és ha már ott vagyunk, jó lenne győztesként, mosolyogva lejönni, úgyhogy küzdeni fogunk!”

Ami pedig a Four 2 Score 12 csapatos döntőjét illeti: az országos bajnoki címért a győri és budapesti selejtezőből bejutó 3-3 csapat (Croissant, FST, East Great Fall, Fekete Sereg, Cageball Warriors, Cicimacik) mellett a Szoboszlai gyerekkori barátja vezette címvédő gárda, a Dominaters is harcba száll. Ezen kívül Kabát Péter és Torghelle Sándor vérbeli scoutként állított össze a selejtezőkben kieső csapatok legjobb játékosaiból egy-egy brigádot. A mezőny Juhász Roland Pizza Hut-csapatával, Nabil Hamza freestyle focis alakulatával és Gyuris Bence zenészekből álló művészgárdájával egészül ki.

A BL-döntő másnapjára ennél izgalmasabb futballprogramot nehéz lenne találni, ráadásul a BudaPart–Kopaszi-gáton a Red Bull Four 2 Score országos fináléja mindenki számára ingyenes.

A program

10.00-17.30: Red Bull Four 2 Score csoportmérkőzések és egyenes kieséses szakasz

17.30: Válogatott legendák vs. Team Szobó gálamérkőzés

18.00: Red Bull Four 2 Score döntő