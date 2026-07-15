Kuramagomedov Murad bronzérmes a budapesti UWW-rangsorversenyen

Remekül kezdte meg négyszeres Eb-ötödik helyezettünknek, a budapesti UWW-rangsorverseny 2023-as bajnoka, Kuramagomedov Murad (74 kg) az idei Polyák Imre-, Varga János-, Kozma István-emlékversenyt, hiszen simán, 5:0-ra megverte a kétszeres vb-ezüstérmes, ötszörös Európa-bajnok szlovák Taimuraz Salkazanovot.

A negyeddöntőben a vb-ötödik indiai Sagar Jaglanon is könnyedén jutott túl, és úgy nézett ki, hogy az olimpikon, U23-as vb-második kínai Lu Fenget is megveri, riválisa 0.6 másodperccel a meccs vége előtt kiléptette, így a Tatabánya kiválóságának be kellett érnie a bronzmérkőzéssel, amelyen a vigaszág győztesével, a belga színekben versenyző Ibragim Veliev ellen lépett szőnyegre.

Kuramagomedov esélyeshez méltó módon birkózott, az első menetben gyönyörűen blokkolta Veliev lábra támadását, majd rögtön kitolta riválisát. Nem elégedett meg ennyivel sportolónk, az első menetben levitellel és pörgetéssel tovább növelte előnyét, a másodikban átemeléssel, és két további mögé kerüléssel, 4:55 perc alatt technikai tussal lezárta az összecsapást, így felállhatott a dobogó harmadik fokára.

„Az első mérkőzés mindig nagyon nehéz, különösen úgy, ha akkora legendával kell megvívni, mint Salkazanov, aki rendkívül okos és ügyes birkózó. Maximum harminc-negyven százalékos állapotban lehetek, szóval különösen nagy öröm, hogy így tudtam megverni őt életemben először. Az indiai srác nagyon kemény volt, mindvégig hajtott, rendkívül nehéz volt túlesnem rajta, éppen ezért mentálisan elfáradtam a kínai elleni elődöntőre. Ráadásul úgy kalkuláltam, hogy az könnyebb meccs lesz, nem így történt, az utolsó pillanatban meglepett. Ibragim Velievet régóta ismerem, ugyanott szoktunk készülni, barátok vagyunk, tudtam, hogy jobb vagyok nála, és végül magabiztosan győztem is. Ne vagyok elégedett a bronzéremmel, győzni szerettem volna a magyar közönség előtt, de ígérem, az októberi világbajnokságon már száz százalékos állapotban lépek szőnyegre!” – értékelt Kuramagomedov Murad a BOK-csarnokban.

POLYÁK IMRE-, VARGA JÁNOS, KOZMA ISTVÁN-EMLÉKVERSENY

Szerda

57 kg. Selejtező: Levine (kanadai)–Rácz 9:0. Nyolcaddöntő: Kaliramana (indiai)–Mizsei 13:2. Gy: Aman Aman (indiai), …15. Rácz Balázs.

61 kg. Gy: Asszil Ajtakin (kazah).

65 kg. Nyolcaddöntő: Kaliramana (indiai)–Mizsei 13:2. Gy: Samil Mamedov (bolgár), …17. Mizsei Zoltán

70 kg. Selejtező: Muszukajev–Dudaev (albán) 4:4 – több nagyobb értékű akcióval, Tömör-Ocsirin (mongol)–Varga 10:0. Negyeddöntő: Tömör-Ocsirin (mongol)–Muszukajev 8:4-nél tus. Gy: Ridge Lovett (amerikai), …8. Muszukajev Iszmail, …13. Varga Márton

74 kg. Nyolcaddöntő: Kuramagomedov–Salkazanov (szlovák) 5:0, Elbakidze (grúz)–Dobler 10:0. Negyeddöntő: Kuramagomedov–Jaglan (indiai) 8:1. Elődöntő: Lu (kínai) – Kuramagomedov 2:2 – később szerzett ponttal. A 3. helyért: Kuramagomedov–Veliev (belga) 11:0. Gy: Lu Feng (kínai), ...3. Kuramagomedov Murad, ...17. Dobler Benjámin.

86 kg. Gy: Vladimeri Gamkelidze