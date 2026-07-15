Birkózás: világklasszisok feszülnek egymásnak a BOK-ban

ÖT KONTINENS, 50 ORSZÁGÁNAK több mint 500 birkózója szerepel szerdától vasárnapig a BOK-csarnokban, amely 2023 óta minden évben otthont adunk a nemzetközi szövetség rangsoroló viadalának, a Polyák Imre- és Varga János-emlékversenynek, amely nevével 2026-tól a kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és egyszeres Európa-bajnok Kozma István előtt is tiszteleg.

A viadal az utolsó lehetőség arra, hogy a ranglistapontok gyűjtésével a sportolók befolyásolják a kiemelésüket az októberi, kazahsztáni világbajnokságra, több ország válogatóversenyként is tekint rá, s az év végén, a rangsor-helyezésekért járó pénzdíjat sem szabad elfelejteni, mint motivációs tényező.

Ezeknek fényében nem meglepő: rendkívül nívósnak ígérkezik a megméretés, olimpiai, világ- és kontinensbajnokok szép számmal szőnyegre lépnek rajta.

A programot a szabadfogásúak nyitják, a magyar csapatból sérülés miatt kiesett az idei Eb-döntős Bajcajev Vlagyiszlav, illetve azt már korábban tudni lehetett, hogy a bokaműtétjéből épp felépülő Végh Richárd kihagyja a viadalt: „Két honosított sportolónk, Kuramagomedov Murad és Muszukajev Iszmail mellett lényegében U23-as csapatot indítunk. A mezőny erős, mások mellett amerikaiak, irániak, grúzok, kazahok, mongolok és üzbégek is érkeznek hozzánk, kiváló erőfelmérő előtt állunk, jó lesz látni, hol tartunk az Eb-t követően a világbajnoki felkészülésben. A fiataloktól azt várom, hogy birkózzák ki magukat, menjenek egy-két fordulót. Iszmailtól ritkán látunk jó teljesítményt rangsorversenyen, Murad remekül szokott birkózni, remélem, ezúttal is így lesz” – nyilatkozta Bánkit Zsolt, a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya.

A hölgyek csütörtökön mutatkoznak be. Ligeti Richárd május közepén vette át a női válogatott vezetését Martin Gábortól, s úgy döntött, nagyobb terheléssel próbálja meg kihozni a sportolókból a legtöbbet. A mostani viadalra felkészülési versenyként tekint, még az őszi vb-re is, a fő cél az, hogy a jövő februári, már olimpiai kvalifikációs rangsorversenyen fizikailag, taktikailag és mentálisan is tökéletes állapotba kerüljenek a lányok.

„Tíz indulónkból egyedül Bognár Erika nem szerepel olimpiai kategóriában a BOK-csarnokban – nem véletlenül fókuszálunk az ötkarikás súlycsoportokra, szerintem ott kell megméretnünk magunkat, amire készülünk, márpedig az olimpiai kvalifikációra készülünk. Most a cél az, hogy viszont lássam azt a birkózást, amelyiket elkezdtük gyakorolni, és hogy kirajzolódni lássam az utunkat. Hogy ez mire elég, elválik. Ha valaki mondjuk ötödik lesz, de visszaköszönnek az eddigiek a szőnyegen, akkor egészen biztosan elégedett leszek vele” – fogalmazott Ligeti.

Kötöttfogású válogatottunk július 2-án érkezett meg az Egyesült Államokból, Coloradóban edzőtáborozott két héten át. A 77 és a 87 kilogramm különösen nagy izgalmakat tartogat az emlékversenyen, hiszen ezekben a súlycsoportokban három-három magyar lép szőnyegre. Előbbi kategóriában a súlycsoport vb- és Eb-bronzérmese, Fritsch Róbert, valamint két Lévai testvér, a 72 kilóban Európa-bajnok Levente, illetve bátyja, a vb- és Eb-második Zoltán is szerepel. Ami a 87 kilót illeti: az eggyel lejjebb vb- és Eb-harmadik Lévai Tamás, az ugyancsak 82 kilogrammban vb- és Eb-ezüstérmes Szilvássy Erik, valamint az Európa-bajnok Takács István is megméreti magát.

„Nagyon erős a mezőny, ennek örülök, tavaly szintén az volt, és akkor is megállták a helyüket a fiúk, összesen nyolc érmet szereztek. Reméljük, idén hasonlóan sikeresen alakul a verseny” – nyilatkozta Lőrincz Viktor szakági szövetségi kapitány.