Kuramagomedov Murad ötszörös Eb-győztest vert meg, bronzmeccses a BOK-csarnokban

Micsoda nevek! Klasszisok tömkelegével rajtolt el szerda délelőtt a BOK-csarnokban a Polyák Imre-, Varga János-, Kozma István-emlékverseny. Elég ha csak rápillantunk világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail (70 kg) ágára.

Nyitásképpen, „bemelegítésként” jött az Európa-bajnok, albán színekben versenyző Islam Dudaev, akivel nagyon jól ismerik egymást. Két évvel ezelőtt, a párizsi olimpiai bronzmeccsén Muszukajev óriási csatában 13:12-es vereséget szenvedett ellene, majd tavaly, a zágrábi világbajnokságon is alulmaradt.

A visszavágás – és a kiélezett, izgalmas mérkőzés – a szép számú magyar közönség örömére nem maradt el, Muszukajev kitolást és passzivitási pontot követően, 0:2-es hátrányból lábra támadással és billentéssel fordított (4:2), így az is belefért, hogy Dudaev az utolsó fél percben két pontért mögé kerüljön, hiszen a 4:4-es végeredmény, a több nagyobb értékű akció miatt neki kedvezett.

Újabb rendkívül elismert név, a világbajnoki ezüstérmes, háromszoros Ázsia-bajnoki második, a 70 kilogrammban jelenleg világranglistavezető mongol Tulga Tömör-Ocsirin következett, aki az első körben simán, technikai tussal verte meg fiatalunkat, Varga Mártont.

Muszukajev a második menetben ismét kétpontos hátrányból ügyeskedett, hátulról mellre fogásból négy pontért odavágta a mongolt (4:2). Jóllehet, taktikai challenge-et kért, hogy kifújhassa magát, s el is veszítette azt (4:3). Tömör-Ocsirin kitolással egyenlített, a 4:4 még így is világbajnokunknak kedvezett, 20 másodperccel a vége előtt azonban jött a hideg zuhany, Muszukajev az újabb kitolási kísérletet elhárítani próbálva a zóna szélétől befelé forgott, a mongol ezt kihasználva állásból a hátára döntötte: tus. Mint kiderült, Muszukajev – és Varga – versenye ezzel véget ért, mert Tömör-Ocsirin az elődöntőben kikapott az Eb-második grúz Akaki Kemertelidzétől.

Négyszeres Eb-ötödik helyezettünknek, a budapesti UWW-rangsorverseny 2023-as bajnokának, Kuramagomedov Muradnak (74 kg) sem volt egyszerűbb a dolga. Kezdésnek a kétszeres vb-ezüstérmes, ötszörös Európa-bajnok szlovákiai Taimuraz Salkazanov állt vele szemben, akitől a 2025-ös Eb-bronzmeccsen, és az idei Eb-elődöntőben is szűk vereséget szenvedett.

Azokon az mérkőzéseken akciópontig sem jutott a Tatabánya kiválósága, most viszont igen, az első menetben levitellel és pörgetéssel 4:0-s előnyre tett szert. A második három percben is dominánsabb volt sportolónk, passzivitási pontot szerzett, Salkazanov nem tudott vele mit kezdeni, Kuramagomedov így óriási skalppal negyeddöntőbe jutott.

Jöhetett az elődöntőért a legutóbbi, mongóliai UWW-rangsorverseny győztese, a vb-ötödik indiai Sagar Jaglan. Kuramagomedov a második menetben teljesen feltörte riválisa védekezését, szép akciókkal 8:1-re diadalmaskodott.

Az elődöntőben úgy tűnt, hogy Kuramagomedov döntőbe jutása nem forog veszélyben, kitolással és passzivitási ponttal 2:1-re vezetett az olimpikon Lu Fenggel szemben. A kínai azonban a legvégén elkezdte zónáztatni, birkózónk visszatarott, ám 6 tizedmásodperccel (!) a vége előtt kilépett, a 2:2 pedig már a vetélytársnak kedvezett, ezzel győzött, így Kuramagomedovra szerda este a bronzmérkőzés vár.

POLYÁK IMRE-, VARGA JÁNOS, KOZMA ISTVÁN-EMLÉKVERSENY

Szerda

57 kg. Selejtező: Levine (kanadai)–Rácz 9:0. Nyolcaddöntő: Kaliramana (indiai)–Mizsei 13:2

65 kg. Nyolcaddöntő: Kaliramana (indiai)–Mizsei 13:2

70 kg. Selejtező: Muszukajev–Dudaev (albán) 4:4 – több nagyobb értékű akcióval, Tömör-Ocsirin (mongol)–Varga 10:0. Negyeddöntő: Tömör-Ocsirin (mongol)–Muszukajev 8:4-nél tus.

74 kg. Nyolcaddöntő: Kuramagomedov–Salkazanov (szlovák) 5:0, Elbakidze (grúz)–Dobler 10:0. Negyeddöntő: Kuramagomedov–Jaglan (indiai) 8:1. Elődöntő: Lu (kínai) – Kuramagomedov 2:2 – később szerzett ponttal.