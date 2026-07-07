Birkózás: László Koppány bronzérmes a szkopjei U20-as Eb-n

Megszületett az első magyar érem az U20-as birkózók szkopjei Európa-bajnokságán. Az FTC-KIMBA kötöttfogású reménysége, László Koppány hétfőn két győzelemmel eljutott az elődöntőig, ahol viszont kikapott orosz ellenfelétől, így kedd este a bronzmeccsen volt érdekelt a 130 kilósok mezőnyében. Fodor Zoltán tanítványa a harmadik helyért magabiztosan, 8–0-ra győzte le finn riválisát, s ezzel a bronzzal harmadik érmét nyerte utánpótlás-világversenyen, egyben pedig a magyar küldöttség első dobogósa lett az idei U20-as Eb-n.

Mint arról korábban beszámoltunk, Zsitovoz Petro is már biztosan érmes lesz, ugyanis remek teljesítményének köszönhetően bejutott a szerdai fináléba a 67 kilós súlycsoportban.

(Kiemelt kép forrása: MBSZ/UWW)