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Birkózás: László Koppány bronzérmes a szkopjei U20-as Eb-n

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2026.07.07. 19:39
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László Koppány U20-as Európa-bajnokság utápótlássport utánpótlás bírkózás
A nehézsúlyú László Koppány bronzérmet szerzett kötöttfogásban a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokságon.

Megszületett az első magyar érem az U20-as birkózók szkopjei Európa-bajnokságán. Az FTC-KIMBA kötöttfogású reménysége, László Koppány hétfőn két győzelemmel eljutott az elődöntőig, ahol viszont kikapott orosz ellenfelétől, így kedd este a bronzmeccsen volt érdekelt a 130 kilósok mezőnyében. Fodor Zoltán tanítványa a harmadik helyért magabiztosan, 8–0-ra győzte le finn riválisát, s ezzel a bronzzal harmadik érmét nyerte utánpótlás-világversenyen, egyben pedig a magyar küldöttség első dobogósa lett az idei U20-as Eb-n.

Mint arról korábban beszámoltunk, Zsitovoz Petro is már biztosan érmes lesz, ugyanis remek teljesítményének köszönhetően bejutott a szerdai fináléba a 67 kilós súlycsoportban. 

(Kiemelt kép forrása: MBSZ/UWW)

László Koppány U20-as Európa-bajnokság utápótlássport utánpótlás bírkózás
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