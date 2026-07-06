Birkózás: László Koppány bronzmeccses a szkopjei U20-as Eb-n

Hétfőn megkezdődött az U20-as birkózók Európa-bajnoksága az észak-macedón fővárosban. Az első napon négy magyar kötöttfogású versenyző lépett szőnyegre, közülük az U23-as Eb-ezüst- és vb-bronzérmes László Koppány (130 kg) teljesített a legjobban, aki a selejtezőben a korosztályos vb- és Eb-győztes, grúz Szaba Purceladzét, majd a negyeddöntőben lengyel Domonik Skowronot is legyőzte, viszont az elődöntőben aztán 3–1-re kikapott az U20-as világbajnoki címvédő, orosz Ali Iljaszovtól, így kedden majd a bronzmeccsen lesz érdekelt a nehézsúlyúak mezőnyében.

Fige Levente (63 kg) és Toplak Zalán (77 kg) egy-egy győzelmet követően búcsúzott, míg Varga Zalán (87 kg) számára az első mérkőzés jelentette a végállomást.

A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)