Roszics Uros: Kár lett volna kihagynom ezt a lehetőséget

MEGLEPŐ KLUBVÁLTÁSRÓL kaptunk hírt június 12-én: a bajnok Falco-Vulcano Energia KC Szombathely bejelentette a szerb-magyar Roszics Uros érkezését. A 26 éves dobóhátvéd a Kometa-KVGY Kaposvári KK együttesével bajnoki bronzérmet szerzett újoncként, ami óriási szenzáció. Roszics több mint húsz percet átlagolt a gárdában, vagyis élvezte Dzunics Braniszlav bizalmát, ezalatt csaknem hét pontot, 1.6 lepattanót és 1.3 asszisztot jegyzett. A vasiak egy plusz egy éves szerződést kötöttek vele.

„Nagyon gyorsan, egy hét alatt zajlott le minden – mondta el érdeklődésünkre 3x3-as válogatottunk alapembere. – Június ötödikén felhívott Milos Konakov, a Falco edzője, elmondta a terveit, és megkérdezte, mi a véleményem – hamar megbeszéltünk minden részletet. Egy kicsit fájt otthagyni a Kaposvárt, nagyon jó volt a társaság és a csapat, összetartó közösség alakult ki. Nyilván szép sikert is értünk el a harmadik hellyel »underdogként«, emiatt is hiányozni fog a klub, de kár lett volna kihagynom egy ilyen előrelépéssel kecsegtető lehetőséget. Szerintem a volt csapatom ismét helytáll majd, a top négy közelébe várom.”

Milos Konakovot különösebben nem ismerte korábban Roszics, annyit tudott róla, hogy újvidéki, játszott többször a csapata ellen az idényben, és persze azzal is tisztában volt, hogy többszörös magyar bajnok a Falcóval, valamint a válogatott másodedzője. Beszélgetőpartnerünk nagyon erős magyar magba került, amelyet Perl Zoltán, Váradi Benedek, Keller Ákos, Bognár Kristóf és Tanoh Dez András neve is fémjelez.

„Nagyon sokat lehet tőlük tanulni, eddig ellenfélként találkoztam velük, és már akkor éreztem, mennyi tapasztalat és tudás van bennük, nehéz volt őket megfogni, úgyhogy várom a közös munkát – így Roszics Uros, aztán rátértünk a Falco Bajnokok Ligája-csoportjára. – Az AEK nagyon erős, idei BL-döntős, a görög bajnokságban is meghatározó csapat, az Antwerpent nem nagyon ismerem, a harmadik rivális a selejtezőből jön. Az a cél, hogy próbáljunk mindenkit megverni és jussunk tovább a csoportból, különösen otthon bármelyik ellenféllel szemben van esélyünk. Nagyon várom a nemzetközi szereplést, ha két-három éve azt mondja valaki, a BL-ben játszhatok, nem hittem volna el neki. Izgatott vagyok, készülök, és készen állok majd a kihívásokra!”

Roszics nem sokat pihent az évad végeztével, tíz nap nyaralást követően már elkezdett készülni a következő idényre, illetve 3x3-ban szerepelt a válogatottban és Szerbiában egy klubcsapatnál, ám ezt most félreteszi, és még jobban belehúz a kondiedzésekbe, valamint a pályán is gyakorol. Mivel az Eb-selejtezőből nem jutott tovább a magyar nemzeti együttes, kevesebb nemzetközi megméretés vár rá (tavaly több volt a sikeres Eb-kvalifikáció miatt), a legfontosabb egyértelműen az augusztus végi world tour állomás Debrecenben, de az még kérdéses, azon részt vehet-e Roszics Uros, aki sajnálja, hogy a júniusi Európa-bajnoki kvalifikációs torna nem sült el jól.

„A csoportunkban megvertük az olaszokat, akik végül kijutottak az Eb-re. A szlovénok ellen hét és fél remek perc után beütött nálunk a káosz, három duplát is értékesített a bedobójuk, pedig már a kezünkben volt a győzelem. Utána egy lépést kellett volna megtenni a svájciak ellen, meg lehetett volna csinálni, de így alakult” – összegzett Roszics.