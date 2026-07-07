Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Zsitovoz Petro döntős a szkopjei U20-as Eb-n

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2026.07.07. 17:50
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U20-as Európa-bajnokság Zsitovoz Petro utánpótlás bírkózás utánpótlássport
A kötöttfogású Zsitovoz Petro (67 kg) nagyszerű menetelest bemutatva, négy győzelmével bejutott a fináléba a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokságon.

Az első napon a bronzmeccsig jutóLászló Koppány után újabb magyar kötöttfogású birkózó villantott nagyot a Szkopjéban zajló U20-as Eb-n. A 67 kilósok között induló Zsitovoz Petro (ESMTK-KIMBA) a selejtezőben kezdett, ahol azeri ellenfelével szemben az utolsó másodpercekben fordított, és győzött végül 10–6-ra. A továbbjutás olyan lendületet adott a pesterzsébetiek U17-es Eb-bronzérmes, U23-as Eb-ötödik ígéretének, hogy a következő körben litván riválisát már jóval könnyebben verte, 6–0-s vezetésnél betusolta. A negyeddöntőben a moldovai versenyzőt 11–0-ra (technikai tussal) győzte le, a döntőbe jutásért pedig az oroszt 7–0-ra múlta felül, így

Zsitovoz szerda este majd a fináléban lesz érdekelt, ahol a holland Ilias Laaouina vár rá.

Szinay Szabolcs (82 kg) és Vitai Vendel (97 kg) is jól kezdett a 16 között, mindketten egyaránt a negyeddöntőig jutottak, ott viszont kikaptak, de még a vigaszágra kerülhetnek, ha a legyőzőjük eljut egészen a döntőig. Toplak Barna (72 kg) kiesett a nyolcaddöntőben.

Kedd este László Koppánynak szurkolhatunk a 130 kilósok bronzcsatájában.

(Kiemelt kép forrása: MBSZ/UWW)

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