Birkózás: Kapuvári bronzérmes, Báger ötödik lett az U20-as Eb-n

Két magyar érdekeltségű bronzmérkőzése is volt a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokság pénteki versenynapjának. Az U17-es világbajnoki bronzérmes Báger Barbara (62 kg) svéd és grúz ellenfelét is betusolta csütörtökön, a döntőbe jutásért viszont kikapott a későbbi aranyérmes azeritől, majd a bronzmeccsen a ceglédi ígéret 11–8-ra kikapott az orosz Radisevától – számolt be a hazai szövetség (MBSZ).

Eközben a szintén U17-es vb-bronzérmes Kapuvári Liliána is győzelemmel kezdett, az északmacedón legyőzése után viszont szoros csatában kikapott az ukrántól a negyeddöntőben. Az újpestiek reménységének ezután a vigaszágon sikerült javítania, és görög riválisa legyőzésével kiharcolta a bronzcsatát, amelyet 3–2-re megnyert a szerb Gajiccsal szemben.

Németh Szonja és Müller Petra orosztól, Pupp Viktória pedig norvégtól szenvedett vereséget, amit mindhárom sportoló számára a verseny végét jelentette.

(Kiemelt képen: Kapuvári Liliána Forrás: UWW/MBSZ)