Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Kapuvári bronzérmes, Báger ötödik lett az U20-as Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.10. 20:59
null
Címkék
Kapuvári Liliána Báger Barbara utánpótlás bírkózás utánpótlássport
Kapuvári Liliána bronzérmet szerzett, míg Báger Barbara ötödikként zárt a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokságon.

Két magyar érdekeltségű bronzmérkőzése is volt a szkopjei U20-as birkózó Európa-bajnokság pénteki versenynapjának. Az U17-es világbajnoki bronzérmes Báger Barbara (62 kg) svéd és grúz ellenfelét is betusolta csütörtökön, a döntőbe jutásért viszont kikapott a későbbi aranyérmes azeritől, majd a bronzmeccsen a ceglédi ígéret 11–8-ra kikapott az orosz Radisevától – számolt be a hazai szövetség (MBSZ).

Eközben a szintén U17-es vb-bronzérmes Kapuvári Liliána is győzelemmel kezdett, az északmacedón legyőzése után viszont szoros csatában kikapott az ukrántól a negyeddöntőben. Az újpestiek reménységének ezután a vigaszágon sikerült javítania, és görög riválisa legyőzésével kiharcolta a bronzcsatát, amelyet 3–2-re megnyert a szerb Gajiccsal szemben.

Németh Szonja és Müller Petra orosztól, Pupp Viktória pedig norvégtól szenvedett vereséget, amit mindhárom sportoló számára a verseny végét jelentette.

(Kiemelt képen: Kapuvári Liliána Forrás: UWW/MBSZ)

Kapuvári Liliána Báger Barbara utánpótlás bírkózás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosár: magabiztos sikerrel kezdett az U20-as férfiválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
1 órája

Úszás: Kokas Fanni holtversenyben aranyérmes a müncheni ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
2 órája

Kosárlabda: legyőzte a szlovénokat az U20-as női válogatott az Eb-n

Utánpótlássport
3 órája

Kovács Zoltán: Bízni kell a gyerekben minden körülmények között

Utánpótlássport
4 órája

Sakk: Ilkó-Tóth András ezüstérmes az U12-es villám Eb-n

Utánpótlássport
10 órája

Öttusa: Plébán Virág bronz-, a leánycsapat ezüstérmes az U17-es Eb-n

Utánpótlássport
12 órája

Röplabda: bravúros fordítás után Eb-elődöntőben az U18-as lányok

Utánpótlássport
Tegnap, 21:35

Jackl Vivien: ezüst után újabb ezüst az ifi úszó Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 20:59
Ezek is érdekelhetik