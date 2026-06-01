Fazekas Máté: Nem szabad csalódottnak lennünk, meg kell nyerni a szegedi meccset!

UTOLSÓ HAZAI MECCSÉRE KÉSZÜL az idényben az OTP Bank-Pick Szeged, amely kedden 19 órakor a címvédő One Veszprém HC-t fogadja a férfi kézilabda-bajnokság döntőjének második mérkőzésén. Mivel az elsőt nagy csatában 38–36-ra elveszítette, csak győzelemmel maradhat versenyben, ellenkező esetben a rivális Építők már a Pick Arénában ünnepelheti 30. magyar bajnoki címét.

„Az első meccsen egyik oldalon sem a védekezés dominált, sokkal inkább a gyors támadások. De a kézilabda ilyen, a végén két góllal jobb volt a Veszprém, leginkább azért, mert nagyon sok volt a technikai hibánk, amit az ellenfél gyors lerohanásokkal büntetett – mondta az egy gólt szerző Fazekas Máté, akinek rendesen meg kellett küzdenie a veszprémi védőfallal, de harcolt is becsülettel. – Tanulnunk kell a vereségből, nem szabad csalódottnak lennünk, mert nem tehetjük meg, ugyanis nagyon fontos összecsapás vár ránk otthon, amit mindenféleképpen meg kell nyernünk! A technikai hibák számát kell csökkenteni a második meccsen, mert az elsőn tíz fölött volt, ami rengeteg, főleg egy ilyen kiváló csapat ellen. Mondjuk, az szerintem szép, hogy még így is pariban tudtunk maradni, ez is mutatja a csapat erejét.”

És akkor mindezt támasszuk alá konkrét számokkal is: a Szeged 14 technikai hibával hozta le a veszprémi találkozót, miközben a hazaiak csak kilencet követtek el, ami jelentős különbség, és elsősorban ennek volt betudható, hogy a vendégek hiába voltak egészen közel ellenfelükhöz, hiába egyenlítettek a második félidőben, nem tudták kihasználni a Veszprém gyengébb periódusait, és ahelyett, hogy ilyenkor vérszemet kaptak volna, inkább visszaesett a teljesítményük.

Ennél több kell a visszavágón, de az első mérkőzésen nem volt jelentős különbség a két csapat teljesítménye között. Michael Apelgren alakulatának nincs is más lehetősége, csak a győzelem, ugyanis már semmilyen hiba sem fér bele, ha a Veszprém nyer, megvédi címét és 30. bajnoki címét ünnepelheti a rivális otthonában, a Pick Arénában. Szeged-győzelem esetén semmi sem dől el, de az esély megmarad, mert a csapatok pénteken visszatérnek Veszprémbe, hogy harmadszor is összecsapjanak egymással a bajnoki fináléban.