Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok birkózó

Abdollah Movahed az 1960-as olimpiára még nem jutott ki, de négy évvel később Tokióban az ötödik helyen zárt.

Mexikóvárosban az akkor már háromszoros világbajnok iráni esélyesként várta a könnyűsúlyú küzdelmeket, és nem is cáfolt rá a várakozásokra: a döntőben legyőzte a címvédő bolgár Enju Valcsevet. A következő két évben Mar del Platában és Edmontonban is világbajnok lett. Indult a müncheni olimpián is, de vállsérülés miatt helyezetlenül zárt.

Movahed később az Egyesült Államokban telepedett le, és ott is hunyt el.