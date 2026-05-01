Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok birkózó

P. GY. B.
2026.05.01. 08:25
Abdollah Movahed 1940–2026
Abdollah Movahed gyász birkózás
Életének 87. évében, csütörtökön elhunyt Abdollah Movahed olimpiai és ötszörös világbajnok szabadfogású birkózó.

Abdollah Movahed az 1960-as olimpiára még nem jutott ki, de négy évvel később Tokióban az ötödik helyen zárt.

Mexikóvárosban az akkor már háromszoros világbajnok iráni esélyesként várta a könnyűsúlyú küzdelmeket, és nem is cáfolt rá a várakozásokra: a döntőben legyőzte a címvédő bolgár Enju Valcsevet. A következő két évben Mar del Platában és Edmontonban is világbajnok lett. Indult a müncheni olimpián is, de vállsérülés miatt helyezetlenül zárt.

Movahed később az Egyesült Államokban telepedett le, és ott is hunyt el.

 

