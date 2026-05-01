Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok birkózó
Életének 87. évében, csütörtökön elhunyt Abdollah Movahed olimpiai és ötszörös világbajnok szabadfogású birkózó.
Abdollah Movahed az 1960-as olimpiára még nem jutott ki, de négy évvel később Tokióban az ötödik helyen zárt.
Mexikóvárosban az akkor már háromszoros világbajnok iráni esélyesként várta a könnyűsúlyú küzdelmeket, és nem is cáfolt rá a várakozásokra: a döntőben legyőzte a címvédő bolgár Enju Valcsevet. A következő két évben Mar del Platában és Edmontonban is világbajnok lett. Indult a müncheni olimpián is, de vállsérülés miatt helyezetlenül zárt.
Movahed később az Egyesült Államokban telepedett le, és ott is hunyt el.
Gyász: elhunyt kollégánk, Horváth Tamás
Egyéb egyéni
2026.04.29. 22:48
Gyász: elhunyt Domján Árpád, korábbi válogatott vízilabdázó
Vízilabda
2026.04.29. 13:42
Szőke Alex: Még egy lapáttal rá kell tenni, tovább nyomni!
Birkózás
2026.04.29. 08:07
Bajcajev Vlagyiszlav Európa-bajnoki döntőbe jutott!
Birkózás
2026.04.25. 17:56
Ezek is érdekelhetik