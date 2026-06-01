Rapport Richárd maradt 21., Gaál Zsóka javított a sakkvilágranglistán

2026.06.01. 09:47
A legjobb magyar játékos, Rapport Richárd pozícióját megőrizve 2729 Élő-pontjával a 21. a sakkozók legfrissebb, június elsejei világranglistáján.

A honfitárs nagymesterek közül a nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett százas rangsorban Lékó Péter továbbra is a 45. (2676 pont), míg Gledura Benjámin (2635) nyolc helyet javítva a 92.

Az első számú magyar női sakkozó, Gaál Zsóka 2376 pontjával a felnőtteknél – két helyet előreugorva – a 65., míg korosztályában, a lányok mezőnyében májushoz képest eggyel előrébb araszolva a kilencedik. Rajta kívül a 2344 pontos Gara Anita szerepel még a honfitársai közül a felnőtt nők 100-as listáján, jelenleg a 94., míg a lányoknál Karácsonyi Kata (2187) a 90.-ről a 83. helyre lépett előre.

A júniusi listán a junior fiúknál a legjobb százban nincs magyar.

