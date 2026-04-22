Szőke Alex Eb-ezüst-, Lévai Zoltán bronzérmes Tiranában

Hosszú és rögös út áll Szőke Alex mögött. A 2021-es tokiói olimpián mindössze 21 évesen szerepelt, kifejezetten jól, egyetlen súlyos hibának köszönhette, hogy nem állhatott dobogóra, és az ötödik helyen végzett. Néhány hónappal később ezüstérmet szerzett a világbajnokságon, minden jel arra mutatott, hogy a következő, párizsi játékokon a magyar csapat biztos éremesélyese lehet.

De az élet más forgatókönyvet írt neki: megműtötték, szüksége volt egy év regenerációra, az olimpiai kvalifikációs versenyek idején érezte a birkózásán, hogy nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, és gyengébb is volt annál, mint szerette volna, ezért a kellő magabiztosság is hiányzott belőle. A kvótaszerzés nagy csalódásra elmaradt, de Szőke nem adta fel, tovább küzdött, és tavaly már olyan formát mutatott, ami a régi önmagára emlékeztette: Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, majd ötödik helyen végzett a világbajnokságon.

Idén viszont új szintre emelkedett, remek birkózással, három mérkőzést megnyerve, életében először bejutott az Európa-bajnoki döntőbe, itt, Tiranában.

„Holnap a döntőben találkozunk, testvérem!” – veregette meg a vállát a megnyert elődöntőjüket követően a kétszeres világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok bolgár Kiril Milov, majd le is pacsiztak egymással. Az egymás elleni mérlegüket tekintve a bolgár állt jobban: 2–1 az ő javára. Ám ez most mit sem számított!

Keményen kezdett a bolgár, dinamikus karberántással, de jött is a válasz a magyartól, jó ütemben ragadta meg ellenfele kezét – akció nem született belőlük, erődemonstrációnak mindenesetre jó volt, két egyenrangú fél küzdött egymással a szőnyegen. Az első menetben Milovot látták aktívabbnak a bírók (0:1), lenti helyzetből, fejlefogásból két pontos akciót hajtott végre (0:3).

A második három percben jogosan jött vissza a passzivitás, Milov remekül védekezett lentről, Szőke pörgetésre tett kísérletét hárította. Szűk két perc maradt hátra, Szőke ment előre, amit azzal jutalmaztak, hogy még egyszer próbálkozhatott lentről. Ismét összefogta a bolgárt, nem tudta kiemelni. Ment, hajtott a magyar, mindhiába, mert az óra lepörgött, Szőke Alex 3:1-es vereséget szenvedett, és Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett.

SZŐKE ALEX: FÁJ, NAGYON FÁJ – Hogyan látta belülről a döntőt?

– Az első menetben neki adták a passzivitást, a fejlefogást eladta, kétszer volt lehetőségem lentről támadni, nem ment, úgyhogy így jártam, sajnos ő jött ki jobban ebből – fogalmazott Szőke Alex a finálét követően. – Lenti helyzetben előbb pörgetéssel, majd emeléssel próbálkozott. Mi hiányzott?

– A pörgetésnél hiába fogtam meg erősen, jól kimozdult, négy perc után az embernek már nyilván kevesebb ereje van, próbálkoztam az emeléssel, ami nagyobb erőt igényel, kevesebb volt bennem már a „kakaó”, így nem jött össze. – Hogy van most lelkileg?

– Fáj, nagyon fáj, úgy mentem neki, hogy Európa-bajnok leszek. Úgy éreztem, én akarom jobban, szerintem ez látszott is, szóval ez van. Pozitívan kell tekinteni a dolgokra, tavaly bronzérmes voltam, most második lettem, hosszú az út, nehéz, de úgy vélem, jó az, amit csinálunk, és visszatértem önmagamhoz.

Lévai Zoltán Európa-bajnoki bronzérmes Tiranában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A 77 kilogrammosok között világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Lévai Zoltán ezúttal eggyel feljebb, a 82 kilósok mezőnyében szerepelt Tiranában. A selejtezőben okos birkózással sikerrel vette az U20-as Eb-bronzérmes cseh Michal Zelenka jelentette akadályt, majd a negyeddöntőben kikapott a vb-ötödik orosz Adilet Tyuljubajevtől. Az orosz a következő körben megverte a vb-bronzérmes horvát Karlo Kodricot, Lévai így a harmadik helyért léphetett szőnyegre szerdán.

Jól kezdett a horvát, kétpontos válldobással indított, Lévai azonban remekül reagált, mögé került, majd négyszer is billentette vetélytársát, ezzel magabiztos, 9:2-es előnyt kialakítva. Már az első menet vége előtti utolsó pillanatban pontot tett a helyosztó végére: gyönyörű kétpontos levitellel kialakította a technikai tust, 11:2-es diadalával Európa-bajnoki bronzérmet szerzett.

„Próbáltam szépíteni a tegnapi eredményen, mert a negyeddöntő nem tetszett. Tegnap is jó formában éreztem magam, csalódott voltam, amiért nem jött össze az elődöntő, de nagyon örülök, hogy ezúttal minden úgy alakult, ahogyan azt szerettem volna, és a munkának meglett a gyümölcse” – nyilatkozta Lévai Zoltán a bronzmérkőzést követően.

A kötöttfogású program ezzel véget ért, remekül szerepelt a magyar csapat, hat indulónkból négy dobogóra állt, két-két ezüst- és bronzéremmel térhetnek haza.

BIRKÓZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szerda

Kötöttfogás

60 kg. Európa-bajnok: Georgij Tibilov (Szerbia), 2. Szuren Aghajanjan (Örményország), 3. Corneliu Rusu (Románia) és Nihat Mammadli (Azerbajdzsán)

67 kg. Eb: Hasrat Jafarov (Azerbajdzsán), 2. Murat Firat (Törökország), 3. Diego Csikvadze (Grúzia) és Szlavik Galsztjan (Örményország)

72 kg. Eb: Ibrahim Ghanem (Franciaország), 2. Juri Lomadze (Grúzia), 3. Cengiz Arslan (Törökország) és Gaspar Terterjan (Örményország), ...8. Váncza István

82 kg. A 3. helyért: Lévai–Kodric (horvát) 11:2. Eb: Gurban Gurbanov (Azerbajdzsán), 2. Adilet Tyuljubajev (Oroszország), 3. Gela Bolkvadze (Grúzia) és LÉVAI ZOLTÁN

97 kg. Döntő: Milov–Szőke 3:1, Eb: Kiril Milov (Bulgária), 2. SZŐKE ALEX, 3. Vladen Kozliuk (Ukrajna) és Artur Szargszjan (Oroszország)