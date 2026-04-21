Szőke Alex karrierje során először jutott Eb-döntőbe

Az olimpiai ötödik, vb-ezüstérmes, Eb-harmadik Szőke Alex remekül teljesített az első két mérkőzésén a Feti Borova Sportcsarnokban: 8:3-ra megverte az U23-as világbajnok örmény Hajk Hlojant, majd 5:1-re felülmúlta a török Abdülkadir Cebit, kiharcolva az elődöntős szereplést.

Az Eb ezen szakaszában az ukrán Európa-bajnoki harmadik helyezettje, Vladlen Kozliuk várt rá. Rögtön a nyitást követően megijedhettünk, mert Szőke a szőnyegről felállva a karjához kapott, és ápolást kért. Nem zökkentette ki az eset, dominált, olyannyira, hogy mindkét pontot érő passzivitást neki ítélték a bírók. Noha egyszer az ukrán is próbálkozhatott lentről, nem jött össze neki a fejlefogásból indított akciója – challenge-et kért szabálytalan védekezés miatt, elveszítette, így már 3:0-s magyar előnyt mutatott az eredményjelző. Az utolsó negyvenöt is lecsordogált, ez azt jelentette, hogy Szőke Alex karrierje során először bejutott az Európa-bajnoki döntőbe, amelyben a kétszeres világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok bolgár Kiril Milovval méri össze a tudását.

„Fizikailag és mentálisan is ez volt a legnehezebb mérkőzésem ma, kemény, harcos hat perc volt. Bízom benne, hogy a vállam is helyrejön, mert azért a csuklyám megint meghúzódott. Remélem, hogy ez a forma, a harcos, akaratos és magabiztos Alex szerdára is megmarad. Alszom ma egy nagyot, és keményen nekivágok a döntőnek” – nyilatkozta Szőke Alex a helyszínen.

A kedden bemutatkozó másik két magyar közül az Eb-ezüstérmes Váncza István (72 kg) egy-egy győzelemmel és vereséggel kiesett. Az ugyanilyen mérleget maga mögött tudó, világ- és Európa-bajnoki második helyezett Lévai Zoltán (82 kg) viszont szerdán a bronzéremért küzdhet meg a világbajnoki bronzérmes Karlo Kodriccsal, mivel legyőzője, a vb-ötödik orosz Adilet Tyuljubajev az elődöntőben 7:3-ra megverte a horvátot.

BIRKÓZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Kedd

Kötöttfogás

72 kg

Selejtező: Váncza István–Petic (moldovai) 6:0. Negyeddöntő: Arsalan (török)–Váncza 4:3

82 kg

Selejtező: Lévai Zoltán–Zelenka (cseh) 3:0. Negyeddöntő: Tyuljubajev (orosz)–Lévai 9:1

97 kg

Nyolcaddöntő: Szőke Alex–Hlojan (örmény) 8:3. Negyeddöntő: Szőke–Cebi (török) 5:1. Elődöntő: Szőke–Kozliuk (ukrán) 3:0