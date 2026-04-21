Szőke Alex Európa-bajnoki elődöntőbe jutott Tiranában

A tiranai Európa-bajnokság szervezői kedd reggelre úgy döntöttek, hogy új játékot találnak ki a sajtó képviselőinek: labirintusosat. A szabály a következő volt: eljutni a sajtópozícióba úgy, hogy az egyetlen lehetséges útvonalat elbarikádozták. A célba érés érdekében némi csalásra volt szükség, ehhez ugyanis olyan zónán kellett áthaladni, amelyhez nem járt belépési jogosultság: a bemelegítőtermen keresztül. A határozott léptek, a nyílegyenes irány, a stabil szemkontaktus és a fejjel történt biccentés összezavarta az albán biztonsági szolgálat feltehetően sokat látott munkatársait, akik mit sem sejtve zöld utat adtak nekünk. Küldetés teljesítve!

A mi célunk persze kevésbé, fontos, mint kötöttfogású birkózóinké, ők ugyanis azért érkeztek a Feti Borova-csarnokba, hogy éremmel térjenek haza a kontinensviadalról. Ahogyan olimpiai ötödik, vb-ezüstérmes, Eb-harmadik helyezett klasszisunk, Szőke Alex (97 kg) hétfőn fogalmazott: a kedvezőbb ágra került, élnie kell a lehetőséggel.

Elsőként, a nyolcaddöntőben az U23-as világbajnok örmény Hajk Hlojannal nézett farkasszemet. Szőke feltehetően úgy tervezte, 1:1-gyel, előbb szerzett ponttal lehozza a meccset, csak épp azzal nem számolt, hogy lenti helyzetből két pontért eldobják. Kevesebb, mint két perc maradt hátra, be kellett gyújtani a rakétákat, és Szőke be is gyújtotta, kitolással, levitellel és négypontos dobással 8:3-ra megnyerte a meccset.

Az ESMTK klasszisa a negyeddöntőben végig dominált a török Abdülkadir Cebi ellen, passzivitási ponttal és két pörgetéssel 5:1-re diadalmaskodott, amivel kiharcolta, hogy a kedd késő délutáni elődöntőben próbára tegye magát az Európa-bajnoki bronzérmes ukrán Vladlen Kozljuk ellen.

A 77 kilogrammosok között világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Lévai Zoltán elveszítette a válogatottságért zajlott küzdelmet Fritsch Róberttel szemben, így ezúttal eggyel feljebb, a 82 kilósok mezőnyében szerepel. A selejtezőben okos birkózással sikerrel vette az U20-as Eb-bronzérmes cseh Michal Zelenka jelentette akadályt, ezzel máris készülhetett a negyeddöntőre, amelyben a vb-ötödik orosz Adilet Tyuljubajev várt rá. Nem jött ki a lépés Lévainak, passzivitási ponttal, négypontos dobással, kiléptetéssel, elveszített challenge-dzsel és intésponttal 9:1-es vereséget szenvedett. Amennyiben Tjuljubajev döntőbe jut a délutáni programban, Lévai a vigaszágon küzdhet szerda délelőtt.

Váncza István (72 kg) a 2022-es budapesti Európa-bajnokságon elért ezüstérme óta dolgozik kőkeményen azért, hogy ismét dobogóra álljon világversenyen. Jól kezdett, a selejtezőben 6:0-ra ledominálta az U20-as Eb-második moldovai Mihai Peticet, így az elődöntőbe jutásért jöhetett az Eb-második, vb-ötödik török Cengiz Arslan. Null egyes hátrányban a második menetben Váncza megszerezte a passzivitási pontot (1:1), és két pontért eldobta a törököt (3:1) – akasztásért challenge-et szeretett volna kérni, de Lőrincz Viktor szövetségi kapitány nem kockáztatott. Arslan rögtön két pontért levitte a magyart, a 3:3-neki kedvezett. Három másodperccel a vége előtt Váncza zónán kívülre tette egy pontért Arslant, az öröm azonban korai volt, a török challenge sikeresnek bizonyult, támadó hibát ítéltek meg, a magyar a török lábához ért, így 4:3-as vereség lett a vége, az FTC sportolója is a vigaszágban bízhat.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Kedd

Kötöttfogás.

72 kg

Selejtező: Váncza István–Petic (moldovai) 6:0. Negyeddöntő: Arsalan (török)–Váncza 4:3

82 kg

Selejtező: Lévai Zoltán–Zelenka (cseh) 3:0. Negyeddöntő: Tyuljubajev (orosz)–Lévai 9:1

97 kg

Nyolcaddöntő: Szőke Alex–Hlojan (örmény) 8:3. Negyeddöntő: Szőke–Cebi (török) 5:1