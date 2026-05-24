Negyedik helyen zárt a magyar válogatott a socca Eb-n

Miután vasánap délelőtt a magyar csapat az elődöntőben kikapott Kazahsztántól, este jöhetett a bronzmeccs, ahol a korábbi csoportellenféllel, Szerbiával találkoztunk újra.

Csütörtökön legyőztük a szerbeket 1–0-ra, és most is teljesen kiegyenlített meccset vívtak déli szomszédainkkal a mieink: Szacskó (kapus), Szpirulisz, Bartucz, Fekete, Tolnay, Irimás. Csere: Éles, Petrics, Besnyő, Viscsák, Szabó M., Dutkai, Filkor.

A meccs legnagyobb helyzete a második félidőben Fekete Olivér előtt adódott, de lövése elakadt a szerb kapus lábában. A hajrában a szerbek két szabadrúgásból is betaláltak, amire nem volt válaszunk, így a 4. helyen zártuk a 28 csapatos Európa-bajnokságot.

SOCCA EB, TIRANA

Bronzmérkőzés

Szerbia–Magyarország 2–0 (0–0)

Gólszerző: Jelics (38., 39.)