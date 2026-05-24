Nemzeti Sportrádió

Negyedik helyen zárt a magyar válogatott a socca Eb-n

B. O. B.B. O. B.
2026.05.24. 20:16
null
Fotó: Facebook/Socca Hungary
Címkék
socca Eb socca Tirana
A Tiranában zajló 5+1-es játékrendszerű kispályás labdarúgó Európa-bajnokság bronzmeccsén a magyar válgatott nem bírt Szerbiával, és a negyedik helyen végzett.

 

Miután vasánap délelőtt a magyar csapat az elődöntőben kikapott Kazahsztántól, este jöhetett a bronzmeccs, ahol a korábbi csoportellenféllel, Szerbiával találkoztunk újra.

Csütörtökön legyőztük a szerbeket 1–0-ra, és most is teljesen kiegyenlített meccset vívtak déli szomszédainkkal a mieink: Szacskó (kapus), Szpirulisz, Bartucz, Fekete, Tolnay, Irimás. Csere: Éles, Petrics, Besnyő, Viscsák, Szabó M., Dutkai, Filkor. 

A meccs legnagyobb helyzete a második félidőben Fekete Olivér előtt adódott, de lövése elakadt a szerb kapus lábában. A hajrában a szerbek két szabadrúgásból is betaláltak, amire nem volt válaszunk, így a 4. helyen zártuk a 28 csapatos Európa-bajnokságot. 

SOCCA EB, TIRANA
Bronzmérkőzés
Szerbia–Magyarország 2–0 (0–0)
Gólszerző: Jelics (38., 39.) 

 

socca Eb socca Tirana
Legfrissebb hírek

Nem sikerült a bravúr, bronzért játszhat a magyar csapat a socca Eb-n

Minden más foci
9 órája

Rokkó kétszer is bevágta a románoknak!

Magyar válogatott
23 órája

A legjobb nyolc között a magyar válogatott a socca Eb-n

Magyar válogatott
Tegnap, 16:06

Socca: kikaptunk a románoktól, de folytatjuk az Eb-t

Magyar válogatott
2026.05.22. 20:45

Socca Eb: máris továbbjutott a magyar válogatott

Magyar válogatott
2026.05.21. 12:16

Socca Eb: legyőztük a dánokat Tiranában

Magyar válogatott
2026.05.20. 15:32

Véglegesítették a magyar soccaválogatott Eb-keretét

Magyar válogatott
2026.05.15. 17:33

Bajcajev Vlagyiszlav ezüstérmével zártuk a tiranai Európa-bajnokságot

Birkózás
2026.04.26. 19:40
Ezek is érdekelhetik