Bajcajev Vlagyiszlav Európa-bajnoki döntőbe jutott!

Bajcajev Vlagyiszlav három Eb-érmet is nyert már magyar színekben, egy ezüstöt és két bronzot, mindegyiket a 97 kilogrammosok között. A második helyezést épp a honosítását követő első kontinensviadalon, Budapesten érte el, azóta nem jutott fináléba világversenyen, mi több, a 35 éves versenyző új súlycsoportjában, a 125 kilogrammosok között még egyszer sem állt dobogón, világ- és Európa-bajnoki ötödik helyig jutott tavaly.

Ezúttal, a Feti Borova Sportcsarnokban két remek sikerrel menetelt el az elődöntőig, amelyben a német Mohsen Siyarral nézett farkasszemet. A német feltehetően nem sokat elemezte Bajcajevet, gyakorlatilag pontosan úgy birkózott, ahogyan az neki fekszik – ennyi baj legyen, köszönjük meg neki. A Csepel TC birkózója az első menetben egypontos hátrányba került, a másodikban egylábra támadásból átvette a vezetést, majd passzivitási ponttal tovább növelte előnyét (3:1). Siyar kiléptette, és menekülésért még egy pontot kapott (3:3). Bajcajev rögtön reagált, kitolással, s onnan nagyon szépen bekkelt a hátralévő időben, 4:3-as sikert elérve bejutott a vasárnap esti döntőbe, amelyben a címvédő, olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes azeri Giorgi Meshvildishvilivel méri össze a tudását.

„Szerintem az volt a kulcs, hogy mindent egy lapra tettem fel, mintha az életemért küzdöttem volna, egy pillanatig sem hittem el és nem is akartam elhinni, hogy kikaphatok. Ez a döntő merőben más lesz, mint az eddigiek, korábban, orosz színekben sikerült már győznöm egyszer, remélem, ezúttal is felállhatok a dobogó felső fokára” – nyilatkozta Bajcajev a megnyert elődöntőt követően.

Két fantasztikus győzelmet követően Kuramagomedov Murad (74 kg) bejutott a tiranai Európa-bajnokság elődöntőjébe, amelyben nagy riválisával, a kétszeres vb-ezüstérmes, négyszeres Európa-bajnok, szlovák színekben szereplő Taimuraz Salkazanovval mérte össze a tudását. A két sportoló a tavalyi Eb-n is találkozott egymással, akkor, a bronzmérkőzésen Salkazanov győzött 3:0-ra, ezzel Kuramagomedov harmadik alkalommal csúszott le a kontinensviadal dobogójáról, s zárt az ötödik helyen.

A hőn áhított biztos éremszerzés, az Eb-döntőbe jutás volt tehát a tétje a szombat délutáni összecsapásuknak. Salkazanov ismét megmutatta klasszisát, kiosztották mindkét oldalra a passzivitási pontokat, ő szerezte később, ami neki kedvezett. A Tatabánya versenyzője mindent megtett, ám a szlovák tökéletesen védekezett, remekül zárta a réseket, szemernyi helyet sem engedve az akcióra: 1:1-gyel, később szerzett ponttal jutott döntőbe, Kuramagomedov Murad a bronzéremért küzdhet meg vasárnap.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szombat

Szabadfogás

74 kg

Selejtező: Kuramagomedov–Georgiev (bolgár) 11:0. Negyeddöntő: Kuramagomedov–Harutjunjan (örmény) 8:0. Elődöntő: Salkazanov–Kuramagomedov 1:1 – később szerzett ponttal.

97 kg

Vigaszág: Végh–Sahaljuk (ukrán) 6:3

125 kg

Selejtező: Bajcajev–Hoszonov (görög) 2:0. Negyeddöntő: Bajcajev–Nurov (északmacedón) 4:2-nél tus. Elődöntő: Bajcajev–Siyar (német) 4:3