Végh ismét megmutatta, hogy tud küzdeni – Eb-bronzmeccses!

„Ha kell, új bokát varrunk neki, mindenképp szőnyegre lép!” – nyilatkozta a szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya, Bánkuti Zsolt pénteken, a Feti Borova Sportcsarnokban. Mondta ezt azt követően, hogy kiderült, vigaszágra jutott a tavaly Európa-bajnoki bronzérmes Végh Richárd, akit a szlovák színekben szereplő vb-ezüstérmes, kétszeres Eb-harmadik Batyrbek Tsakulov győzött le úgy, hogy közben rácsavart Végh egyébként is sérült, műtétre váró bokájára.

Nos, ha új bokát nem is varrtak neki, kétségkívül rendbe rakták, amennyire lehet. Az Érd sportolója láthatóan jól mozgott az ukránok kétszeres U23-as Eb-bronzérmese, Denisz Sahaljuk ellen. Az első menetben passzivitási ponttal előnyre tett szert, a másodikban Sahaljuk levitellel és kiléptetéssel fordított. Végh ismét tanúbizonyságot tett hatalmas szívéről, és kiváló állóképességéről: gyönyörű terelést követően kiléptette, majd levitte és meg is pörgette riválisát, ezzel 6:3-re megnyerve a meccset, és kiharcolva az esti bronzmérkőzést. Ott az az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres vb-harmadik grúz Givi Matcsarasvili lesz az ellenfele, akitől a tavalyi Eb elődöntőjében kikapott, és akit ugyanúgy győzött le Tsakulov, mint őt: lenti helyzetből az orsófogást befogva, a lábát kicsavarva. Matcsarasvili is bicegett az elődöntőt követően, kérdés tehát az is, melyiküknek maradt jobb állapotban a lába…

„Az elején még én sem éreztem annyira magaménak a meccset, hosszú volt a felkészülés, még mindig érzem a lábaimban a fáradtságot. Örülök, hogy egy fokkal jobban tudtam menni az utolsó egy percben, mint ő. A bokám nagyon fáj, eléggé megszorongatta a szlovák, már jobb azért, összekötöttük, fájdalomcsillapítót vettem be. A grúz következik a bronzmeccsen, kemény lesz, össze kell szednem magam, nagyon remélem, hogy revansot veszek rajta a tavalyi vereségért” – fogalmazott Végh Richárd a megnyert vigaszági mérkőzését követően.

A magyar színekben Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Bajcajev Vlagyiszlav a tavalyi évhez hasonlóan a nehézsúlyúak között küzd. A selejtezőben taktikus birkózással múlta felül 2:0-ra a görög színekben versenyző Azamat Hoszonovot, ezzel már készülhetett is a negyeddöntőre, mégpedig a szintén 97 kilóból fellépő világbajnoki bronzérmes északmacedón Megomedgadzsi Nurov ellen.

Remekül mutatkozott be a háromszoros Európa-bajnoki ötödik, tehát élete első Európa-bajnoki érmére vadászó Kuramagomedov Murad (74 kg). A selejtező első menetében szépen felmérte U23-as Eb-bronzérmes ellenfelét, a bolgár Mihail Georgievet, majd a második három percben levitte, és technikai tusig pörgette (11:0). A negyeddöntőben az U23-as Eb-ezüstérmes örmény Narek Harutjunjannal birkózik.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szombat

Szabadfogás

74 kg. Selejtező: Kuramagomedov–Georgiev (bolgár) 11:0

97 kg. Vigaszág: Végh–Sahaljuk (ukrán) 6:3

125 kg. Selejtező: Bajcajev–Hoszonov (görög) 2:0