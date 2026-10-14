„Számomra ez egy derbi volt” – hatalmas Milan-drukker az Inter ellen triplázó bruges-i

Nicolo Tresoldi számára különleges este volt a keddi: az FC Bruges csatára háromszor is bevette az Inter hálóját. Az olaszországi születésű, de a német utánpótlás-válogatottakban szereplő támadó boldogan nyilatkozott a mérkőzés után.

„Majdhogynem idegesebb vagyok, mint a kezdés előtt. Sokszor álmodtam egy ilyen mérkőzésről, de erre, amit most átéltem a San Siróban, nem találok szavakat. A családom és a barátaim is ott voltak a lelátón” – mondta Tresoldi, aki számára azért is különleges ez a meccs, mert hatalmas Milan-drukker.

„Rengeteg üzenetet kaptam a Milan szurkolóitól, azt kérték, hogy szerezzek gólt és nyerjünk. Persze nagyon örülök, hogy az FC Bruges nyert, de ez számomra egy derbi volt.”

Tresoldi még nem döntött arról, hogy a német vagy az olasz felnőttválogatottat választja.

„Németországban és Olaszországban is több olyan csatár van, aki jobb, mint én, de a mai este után már jobban bízom a képességeimben. Beszéltem már Jürgen Klopp-pal és Roberto Mancinivel is, ők tudják, hogy én miként gondolkodom. Otthon olaszul beszélünk, ott születtem, majd meglátjuk, mi lesz. Büszke vagyok a német U21-es válogatottal megnyert Eb-re, ezt az apám az olasz válogatottal nyerte meg.”

Tresoldi hozzátette, hogy tudják, hogy az Inter a világ egyik legjobb csapata, de számukra ez egy tökéletes este volt. A támadó egyébként a második játékos, aki triplázott az Inter ellen a BL-ben, korábban ez csak az akkor a Tottenhamben játszó Gareth Bale-nek sikerült.

Cristian Chivut joggal zavarja, hogy az Inter a legutóbbi nyolc BL-meccséből hetet elbukott. Most két vereséggel áll, de míg a Real Madrid elleni 1–2 benne volt a pakliban, a mostani 3–4-et már nehezebb megmagyarázni.

„Mindkét csapat jó volt az első félidőben, majd kaptunk kontrából egy gólt, amikor mi rúgtunk szögletet. A félidő vége előtt egyenlítettünk, jól kezdtük a másodikat, de kihagytuk a helyzeteinket, ők pedig ismét betaláltak. Hideg fejjel kellett volna végrehajtanunk a meccstervet, ez nem sikerült. Az FC Bruges azonban minden dicséretet megérdemel.”

A gólszerzéssel nincs probléma, viszont sokat kap a csapat: a Serie A-ban és a BL-ben nyolc meccsen 14-szer kezdett közepet terven felül.

„Nem mondom, hogy ez nem aggasztó, vannak dolgok, amiket újra kell értékelnünk. Az ellenfelek minősége miatt kifejezetten nehéz visszatalálni a győzelem útjára a BL-ben. Elsőként nekem kell vállalnom a felelősséget, mert egyes meccsek előtt nem találom meg a megfelelő egyensúlyt. Meg kell őriznünk a hitünket, mert még van hátra hat meccs.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ, keddi mérkőzés

Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) 3–4 (La. Martínez 44., 81., Bonny 90+3., ill. Tresoldi 30., 63., 74. – az elsőt 11-esből, Vermant 87.)