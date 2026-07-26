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NB I: Paks–Ferencváros 4–2

Korai hátrány után fordított a Gyirmót, a hajrában brusztolta ki a győzelmet a Soroksár – ez történt az NB II-ben

P. Gy., R. Z.P. Gy., R. Z.
2026.07.26. 18:51
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A félidőben még döntetlenre állt egymással a Gyirmót és a Csákvár (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)
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Szentlőrinc NB II Karcagi SC Gyirmót FC Győr elő eredménykövető NB II 1. forduló Soroksár SC labdarúgó NB II Mezőkövesd Zsóry FC Aqvital FC Csákvár
A labdarúgó NB II 1. fordulójában három mérkőzést rendeznek vasárnap. A Szentlőrinc és a Karcag összecsapása gól nélkül zárult, 19 órától a Gyirmót már az 1. percben hátrányba került a Csákvár ellen, a szünet után azonban az újonc a maga javára fordította a meccset. A Soroksár sokáig döntetlenre állt a fővárosban a Mezőkövesd ellen, végül a hajrában Kékesi góljával bezsebelte a három pontot.

 

LABDARÚGÓ NB II
1. FORDULÓ

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A 17.30-kor kezdődött mérkőzés végeredménye:
Szentlőrinc–Karcagi SC 0–0 – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

19 órakor kezdődött:
Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár 3–1 (Iván A. 27., 62., Novák Cs. 46., ill. Benkő P. 1.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (Kékesi 76.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

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Szentlőrinc NB II Karcagi SC Gyirmót FC Győr elő eredménykövető NB II 1. forduló Soroksár SC labdarúgó NB II Mezőkövesd Zsóry FC Aqvital FC Csákvár
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