Korai hátrány után fordított a Gyirmót, a hajrában brusztolta ki a győzelmet a Soroksár – ez történt az NB II-ben

A labdarúgó NB II 1. fordulójában három mérkőzést rendeznek vasárnap. A Szentlőrinc és a Karcag összecsapása gól nélkül zárult, 19 órától a Gyirmót már az 1. percben hátrányba került a Csákvár ellen, a szünet után azonban az újonc a maga javára fordította a meccset. A Soroksár sokáig döntetlenre állt a fővárosban a Mezőkövesd ellen, végül a hajrában Kékesi góljával bezsebelte a három pontot.

LABDARÚGÓ NB II

1. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... A 17.30-kor kezdődött mérkőzés végeredménye:

Szentlőrinc–Karcagi SC 0–0 – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT! 19 órakor kezdődött:

Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár 3–1 (Iván A. 27., 62., Novák Cs. 46., ill. Benkő P. 1.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (Kékesi 76.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!