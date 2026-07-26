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Hamilton a Ferrari taktikáját és a saját teljesítményét is kritizálta a Magyar Nagydíj után

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.26. 19:25
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Hamilton és Leclerc a dobogóról is lemaradt Magyarországon (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
F1 Magyar Nagydíj Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton Hungaroring Ferrari
Nagy várakozás előzte meg a Formula–1-es Magyar Nagydíjat, hiszen úgy tűnt, a Ferrari újabb győzelemmel vonulhat el a nyári szünetre. A Scuderia azonban még a dobogóról is lemaradt: Charles Leclerc a negyedik, míg Lewis Hamilton a büntetése után az ötödik helyet szerezte meg vasárnap.

A 41. Magyar Nagydíj előtt általános vélekedés volt, hogy a Ferrari idén először valódi favoritként vághat neki egy versenyhétvégének. Bár a Scuderia biztatóan kezdett, Charles Leclerc és Lewis Hamilton végül a dobogóról is lemaradt. Miközben a McLaren két pilótája a futam első felében egymással csatázott az élen, a hétszeres világbajnok Max Verstappen megelőzésével küzdött. Az első bokszkiállások során ugyan sikerült a Red Bull elé vágnia, ám a holland a pályán visszaelőzte korábbi nagy riválisát.

Bár Oscar Piastri kiesése után úgy tűnt, hogy Hamiltonnak biztosított lehet a második hely, a Ferrari mindkét versenyzőjét kihívta a bokszba az érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz alatt, aminek következtében a brit Verstappennel és Antonellivel szemben is fontos pozíciót vesztett, ráadásul a bokszutcai gyorshajtása miatt kapott 5 másodperces időbüntetése nyomán még a negyedik helye is odaveszett, és végül a csapattársa mögött ötödikként rangsorolták. 

A Ferrari papíron a számára egyik legkedvezőbb pályán maradt pódium nélkül, s Hamilton hátránya 50 pontra nőtt a harmadikként célba érő Antonelli mögött. A hétszeres világbajnok nem is volt elégedett a leintés után, és megkérdőjelezte a Ferrari taktikáját is. „Határozottan úgy gondolom, hogy nem kellett volna kiállnunk a virtuális biztonsági autós szakasz alatt. Azonban szó szerint közvetlenül a bokszutca bejárata előtt szóltak, hogy jöjjek ki, így nem volt időm vitatkozni. Ilyenkor meg kell bíznod a csapat döntésében.”

„Utólag visszanézve a gumijaim teljesen rendben voltak. Valószínűleg Max így is megelőzött volna, de szerintem legalább a harmadik hely meglett volna. Ehelyett megnyitottuk az utat ahhoz a büntetéshez, amit végül kaptam” – magyarázta Hamilton, aki a saját teljesítménye kapcsán is kritikus hangot ütött meg, ugyanis az elmúlt időszakban több hibát is elkövetett, és nemegyszer büntetést kapott. 

Hamilton a vasárnapi versenyt is egy hátrasorolás nyomán várhatta az ötödik helyről, Piastri feltartása miatt kapott három rajthelyes büntetést. „Úgy érzem, az elmúlt három verseny nem alakult túl nagyszerűen a számomra. Sok hibát követtem el, Silverstone-ban is volt egy olyan hibám, ami sokba került, és az előző futamon is hasonló volt a helyzet. Az elmúlt három versenyen túl sok büntetést kaptam, ezért keményen kell dolgoznom azon, hogy ne adjak több lehetőséget a sportfelügyelőknek arra, hogy újabb büntetésekkel sújtsanak.”

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Norris bízik benne, hogy a mostani csak az első az idei sikerek között. „Hiszek benne, hogy még nyerhetünk futamokat.”

 

MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1. NorrisMcLaren-Mercedes-
  2. VerstappenRed Bull-Ford15.080 mp h.
  3. AntonelliMercedes18.728 mp h.
  4. LeclercFerrari23.840 mp h.
  5. HamiltonFerrari24.540 mp h.
  6. HadjarRed Bull-Ford55.488 mp h.
  7. RussellMercedes57.503 mp h.
  8. LawsonRacing Bulls-Ford1 kör h.
  9. HülkenbergAudi1 kör h.
10. LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
11. BortoletoAudi1 kör h.
12. GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
13. StrollAston Martin-Honda1 kör h.
14. AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
15. ColapintoAlpine-Mercedes2 kör h.
16. OconHaas-Ferrari2 kör h.
17. AlbonWilliams-Mercedes2 kör h.
18. SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
19. BearmanHaas-Ferrari2 kör h.
FELADTÁK megtett körök
PiastriMcLaren-Mercedes55
PérezCadillac-Ferrari48
BottasCadillac-Ferrari13

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli219
  2. Lewis Hamilton169
  3. George Russell160
  4. Charles Leclerc138
  5. Lando Norris128
  6. Max Verstappen109
  7. Oscar Piastri  82
  8. Isack Hadjar  68
  9. Liam Lawson  43
10. Pierre Gasly  42
11. Arvid Lindblad  23
12. Franco Colapinto  19
13. Oliver Bearman  18
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Carlos Sainz    6
16. Alexander Albon    5
17. Esteban Ocon    3
18. Nico Hülkenberg    2
19. Fernando Alonso    1
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes379
  2. Ferrari307
  3. McLaren-Mercedes210
  4. Red Bull-Ford177
  5. Racing Bulls-Ford  66
  6. Alpine-Mercedes  61
  7. Haas-Ferrari  21
  8. Audi  12
  9. Williams-Mercedes  11
10. Aston Martin-Honda    1
11. Cadillac-Ferrari    0
41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő1. Norris 1:17.207
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00


 

F1 Magyar Nagydíj Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton Hungaroring Ferrari
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