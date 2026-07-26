Hamilton a Ferrari taktikáját és a saját teljesítményét is kritizálta a Magyar Nagydíj után
A 41. Magyar Nagydíj előtt általános vélekedés volt, hogy a Ferrari idén először valódi favoritként vághat neki egy versenyhétvégének. Bár a Scuderia biztatóan kezdett, Charles Leclerc és Lewis Hamilton végül a dobogóról is lemaradt. Miközben a McLaren két pilótája a futam első felében egymással csatázott az élen, a hétszeres világbajnok Max Verstappen megelőzésével küzdött. Az első bokszkiállások során ugyan sikerült a Red Bull elé vágnia, ám a holland a pályán visszaelőzte korábbi nagy riválisát.
Bár Oscar Piastri kiesése után úgy tűnt, hogy Hamiltonnak biztosított lehet a második hely, a Ferrari mindkét versenyzőjét kihívta a bokszba az érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz alatt, aminek következtében a brit Verstappennel és Antonellivel szemben is fontos pozíciót vesztett, ráadásul a bokszutcai gyorshajtása miatt kapott 5 másodperces időbüntetése nyomán még a negyedik helye is odaveszett, és végül a csapattársa mögött ötödikként rangsorolták.
A Ferrari papíron a számára egyik legkedvezőbb pályán maradt pódium nélkül, s Hamilton hátránya 50 pontra nőtt a harmadikként célba érő Antonelli mögött. A hétszeres világbajnok nem is volt elégedett a leintés után, és megkérdőjelezte a Ferrari taktikáját is. „Határozottan úgy gondolom, hogy nem kellett volna kiállnunk a virtuális biztonsági autós szakasz alatt. Azonban szó szerint közvetlenül a bokszutca bejárata előtt szóltak, hogy jöjjek ki, így nem volt időm vitatkozni. Ilyenkor meg kell bíznod a csapat döntésében.”
„Utólag visszanézve a gumijaim teljesen rendben voltak. Valószínűleg Max így is megelőzött volna, de szerintem legalább a harmadik hely meglett volna. Ehelyett megnyitottuk az utat ahhoz a büntetéshez, amit végül kaptam” – magyarázta Hamilton, aki a saját teljesítménye kapcsán is kritikus hangot ütött meg, ugyanis az elmúlt időszakban több hibát is elkövetett, és nemegyszer büntetést kapott.
Hamilton a vasárnapi versenyt is egy hátrasorolás nyomán várhatta az ötödik helyről, Piastri feltartása miatt kapott három rajthelyes büntetést. „Úgy érzem, az elmúlt három verseny nem alakult túl nagyszerűen a számomra. Sok hibát követtem el, Silverstone-ban is volt egy olyan hibám, ami sokba került, és az előző futamon is hasonló volt a helyzet. Az elmúlt három versenyen túl sok büntetést kaptam, ezért keményen kell dolgoznom azon, hogy ne adjak több lehetőséget a sportfelügyelőknek arra, hogy újabb büntetésekkel sújtsanak.”
MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1. Norris
|McLaren-Mercedes
|-
|2. Verstappen
|Red Bull-Ford
|15.080 mp h.
|3. Antonelli
|Mercedes
|18.728 mp h.
|4. Leclerc
|Ferrari
|23.840 mp h.
|5. Hamilton
|Ferrari
|24.540 mp h.
|6. Hadjar
|Red Bull-Ford
|55.488 mp h.
|7. Russell
|Mercedes
|57.503 mp h.
|8. Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9. Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|10. Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11. Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|12. Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|13. Stroll
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|14. Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|15. Colapinto
|Alpine-Mercedes
|2 kör h.
|16. Ocon
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|17. Albon
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18. Sainz
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|19. Bearman
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|55
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|48
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|13
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|219
|2.
|Lewis Hamilton
|169
|3.
|George Russell
|160
|4.
|Charles Leclerc
|138
|5.
|Lando Norris
|128
|6.
|Max Verstappen
|109
|7.
|Oscar Piastri
|82
|8.
|Isack Hadjar
|68
|9.
|Liam Lawson
|43
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|23
|12.
|Franco Colapinto
|19
|13.
|Oliver Bearman
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Carlos Sainz
|6
|16.
|Alexander Albon
|5
|17.
|Esteban Ocon
|3
|18.
|Nico Hülkenberg
|2
|19.
|Fernando Alonso
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|379
|2.
|Ferrari
|307
|3.
|McLaren-Mercedes
|210
|4.
|Red Bull-Ford
|177
|5.
|Racing Bulls-Ford
|66
|6.
|Alpine-Mercedes
|61
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Audi
|12
|9.
|Williams-Mercedes
|11
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:19.075
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:18.729
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.939
|Időmérő
|1. Norris 1:17.207
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00