Hamilton a Ferrari taktikáját és a saját teljesítményét is kritizálta a Magyar Nagydíj után

A 41. Magyar Nagydíj előtt általános vélekedés volt, hogy a Ferrari idén először valódi favoritként vághat neki egy versenyhétvégének. Bár a Scuderia biztatóan kezdett, Charles Leclerc és Lewis Hamilton végül a dobogóról is lemaradt. Miközben a McLaren két pilótája a futam első felében egymással csatázott az élen, a hétszeres világbajnok Max Verstappen megelőzésével küzdött. Az első bokszkiállások során ugyan sikerült a Red Bull elé vágnia, ám a holland a pályán visszaelőzte korábbi nagy riválisát.

Bár Oscar Piastri kiesése után úgy tűnt, hogy Hamiltonnak biztosított lehet a második hely, a Ferrari mindkét versenyzőjét kihívta a bokszba az érvénybe léptetett virtuális biztonsági autós szakasz alatt, aminek következtében a brit Verstappennel és Antonellivel szemben is fontos pozíciót vesztett, ráadásul a bokszutcai gyorshajtása miatt kapott 5 másodperces időbüntetése nyomán még a negyedik helye is odaveszett, és végül a csapattársa mögött ötödikként rangsorolták.

A Ferrari papíron a számára egyik legkedvezőbb pályán maradt pódium nélkül, s Hamilton hátránya 50 pontra nőtt a harmadikként célba érő Antonelli mögött. A hétszeres világbajnok nem is volt elégedett a leintés után, és megkérdőjelezte a Ferrari taktikáját is. „Határozottan úgy gondolom, hogy nem kellett volna kiállnunk a virtuális biztonsági autós szakasz alatt. Azonban szó szerint közvetlenül a bokszutca bejárata előtt szóltak, hogy jöjjek ki, így nem volt időm vitatkozni. Ilyenkor meg kell bíznod a csapat döntésében.”

„Utólag visszanézve a gumijaim teljesen rendben voltak. Valószínűleg Max így is megelőzött volna, de szerintem legalább a harmadik hely meglett volna. Ehelyett megnyitottuk az utat ahhoz a büntetéshez, amit végül kaptam” – magyarázta Hamilton, aki a saját teljesítménye kapcsán is kritikus hangot ütött meg, ugyanis az elmúlt időszakban több hibát is elkövetett, és nemegyszer büntetést kapott.

Hamilton a vasárnapi versenyt is egy hátrasorolás nyomán várhatta az ötödik helyről, Piastri feltartása miatt kapott három rajthelyes büntetést. „Úgy érzem, az elmúlt három verseny nem alakult túl nagyszerűen a számomra. Sok hibát követtem el, Silverstone-ban is volt egy olyan hibám, ami sokba került, és az előző futamon is hasonló volt a helyzet. Az elmúlt három versenyen túl sok büntetést kaptam, ezért keményen kell dolgoznom azon, hogy ne adjak több lehetőséget a sportfelügyelőknek arra, hogy újabb büntetésekkel sújtsanak.”