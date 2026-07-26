Csóka Dániel: Köszönöm a Vasasnak, hogy bíztak bennem

„Igazságos döntetlen született, hiszen az első félidőben nekünk voltak a nagyobb helyzeteink, még akkor is, ha emberhátrányban voltunk. A második félidőre jobban ránkjött a Győr, de kétszer is hátrányba kerültünk és kétszer is felálltunk” – értékelte a mérkőzést az angyalföldiek második egyenlítő góljának szerzője, Csóka Dániel. Rajta kívül még a győriek második gólját szerző Huszár Marcell is megszólal az alábbi videóban, aki szintén úgy látja, „ez egy ilyen meccs volt, a Vasasnak is megvoltak a helyzetei, nekünk is. Ez most így jött ki, hogy döntetlen lett.”

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

VASAS FC–ETO FC 2–2 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3649 néző. Vezette: Csonka Bence

Gólszerző: Urblík J. (70.), Csóka D. (89.), ill. Gavrics (57. – 11-esből), Huszár (80.)

Kiállítva: Hej (29., Vasas)

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