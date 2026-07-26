Nemzeti Sportrádió

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NB I: DVSC–Puskás Akadémia 0–2

Csóka Dániel: Köszönöm a Vasasnak, hogy bíztak bennem

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.07.26. 18:41
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Vasas Csóka Dániel ETO Huszár Marcell
Emberhátrány, bombagólok és egy 89. perces drámai egyenlítés: a Vasas–ETO (2–2) rangadó után nem maradtak el az indulatok. Közvetlenül a lefújás után a hazaiak pontmentő hősét, Csóka Dánielt és a vendégek fiatalját, Huszár Marcellt kaptuk mikrofonvégre.

„Igazságos döntetlen született, hiszen az első félidőben nekünk voltak a nagyobb helyzeteink, még akkor is, ha emberhátrányban voltunk. A második félidőre jobban ránkjött a Győr, de kétszer is hátrányba kerültünk és kétszer is felálltunk” – értékelte a mérkőzést az angyalföldiek második egyenlítő góljának szerzője, Csóka Dániel. Rajta kívül még a győriek második gólját szerző Huszár Marcell is megszólal az alábbi videóban, aki szintén úgy látja, „ez egy ilyen meccs volt, a Vasasnak is megvoltak a helyzetei, nekünk is. Ez most így jött ki, hogy döntetlen lett.”

LABDARÚGÓ NB I
1. FORDULÓ
VASAS FC–ETO FC 2–2 (0–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 3649 néző. Vezette: Csonka Bence
Gólszerző: Urblík J. (70.), Csóka D. (89.), ill. Gavrics (57. – 11-esből), Huszár (80.)
Kiállítva: Hej (29., Vasas)

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Volt itt minden: piros lap, tizenegyes, bombagól és szép fejes. Urblík József góllal ünnepelte a 100. NB I-es mérkőzését.

 

 

Vasas Csóka Dániel ETO Huszár Marcell
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