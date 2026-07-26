„Úgy csatázott Alonsóval az utolsó helyért, mintha bajnoki címért harcoltak volna” – Piastri beszólt Sainznak
Öt nagydíj, öt különböző győztes: a Hungaroringen Lando Norris sikerével folytatódott az a sorozat, amely Andrea Kimi Antonelli öt futamon át tartó sikerszériájának megszakadásával vette kezdetét. Spanyolországban Lewis Hamilton vetett véget hosszú nyeretlenségének, Ausztria George Russell feltámadását hozta, Nagy-Britanniában Charles Leclerc állhatott fel a dobogó felső fokára, Belgiumban pedig Andrea Kimi Antonelli vágott vissza egy nehezebb időszak után. A 41. Magyar Nagydíjon aztán a címvédő váratlanul visszatért a győztesek közé, igaz, nem vezetett kikövezett út a dobogó felső foka felé.
Norris jól rajtolt, de a kettes kanyarban meginogott, amit kihasználva az ugyancsak remekül elrugaszkodó Oscar Piastri megelőzte, és az ausztrál sokáig tartotta is magát az élen. „Nem tudom, pontosan mi történt, folyamatosan elvesztettem az autó hátulját, három-négy nagy megcsúszásom is volt. Borzasztó volt. Oscar remek munkát végzett, visszavágott, és elment mellettem. Szerintem egy kicsit kisodródtam a poros részre, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt az első kör.”
„Ezután viszont őrült módjára nyomtam, hogy hibára kényszerítsem. A ma mutatott tempóm valószínűleg az egyik legjobb volt, amit valaha produkáltam. Az autót fantasztikus érzés volt vezetni, végig nagyon magabiztos voltam, szóval nagyszerű verseny volt. Az, hogy az első etapomat megnyújtottam, meghozta a fordulatot, amire egyáltalán nem számítottam. Olyan jó volt a tempónk, hogy mindig tovább tudtam kint maradni, és a frissebb gumik végül megnyerték számomra a futamot. Egyszerűen örülök, hogy újra az egyes számot láthatom.”
A McLaren az átfogó fejlesztési csomagja bevetése után érte el az áttörést, nagy kérdés, a most mutatott formát a csapat át tudja-e menteni a szezon második felére. Amikor Norrist arról kérdezték, hogy lát-e esélyt arra, hogy újabb futamgyőzelmeket szerezzen, bizakodva válaszolt. „Szeretnék hinni benne. Az alapján, ahogy ma éreztem magam az autóban, mindenképpen hiszem, hogy folytathatjuk ezt a formát. Lesznek olyan hétvégék, amikor jobban megszenvedünk majd, és olyanok is, amikor talán még ennél is erősebbek leszünk.”
„Tudjuk, hogy ez a pálya kedvez nekünk, és talán ez a helyszín fekszik nekem a leginkább a teljes szezont nézve. Lehet, hogy ez a maximum, de továbbra is hiszek benne, hogy még nyerhetünk futamokat. Éreztem, hogy ez a pillanat el fog jönni. A csapat rengeteget munkát tett bele abba, hogy ismét győzelemre képes autót adjon nekünk. Nagyszerű érzés, hogy ezt most meg tudtam hálálni nekik” – zárta a gondolatait a Hungaroringen második sikerét elkönyvelő Norris, aki először nyert világbajnokként.
Jó ideig úgy tűnt, a McLaren 2024 és 2025 után újra kettős győzelmet arathat Mogyoródon, de Piastri oldalán újabb megbízhatósági probléma ütötte fel a fejét. Bár az ausztrál vezetése egy ponton túl nem tűnt egyértelműnek, és úgy festett, Norris jobb tempóra lehet képes, ami később be is igazolódott, a második pozíció mindenképpen elérhető lett volna gond nélkül.
Ami a stratégiát illeti, bár Piastri a csapatrádión még kissé frusztrált volt a kerékcserék időzítése miatt, a leintés után már nem különösebben zavarta, hogy a McLaren lehetőséget adott Norrisnak arra, hogy tovább nyújtsa a második etapját, és ezzel megelőzze őt. „Határozottan az volt a versenyem csúcspontja, hogy a rajt után az élre álltam, onnantól viszont elindultam a lejtőn.”
Piastri a második kiállása előtt a lekörözendő Carlos Sainzcal is összeakadt, ami majdnem kivette a futamból. „Rengeteg mindent kell kielemezni. A kemény gumikon egyszerűen nem volt meg a tempónk. Aztán nyilván nem igazán számít arra az ember, hogy egy lekörözött versenyző kiüti, de most bebizonyosodott, hogy ez is megtörténhet. Ezt követően pedig még a váltóval is problémánk adódott, szóval egyáltalán nem volt könnyű nap.”
A McLaren épp az incidens után hívta ki Norrist a bokszba. „Carlos nekem jött, és abban a pillanatban abban reménykedtem, hogy emiatt a csapat talán nem hívja ki Landót, és így legalább maradhatok az élen. De utólag visszagondolva ez nem igazán lett volna észszerű. Egyszerűen nagyon feldúlt voltam amiatt, ami történt. Szerintem a bokszkiállásom időzítése rendben volt, Lewis elé akartunk kerülni, és ezt kellett megvalósítanunk.”
Piastri keményen beszólt Sainznak az incidens miatt:
Úgy csatázott Fernandóval (Alonso) az utolsó helyért, mintha a világbajnoki címért harcolnának. Emiatt veszítettem el a verseny vezetését. Elég gyakran bírál másokat. Korábban ő is kapott már kritikákat amiatt, hogy frusztráló vele a pályán versenyezni. Amikor valaki ilyet csinál, talán érdemes lenne egy kicsit tükörbe néznie.
MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1. Norris
|McLaren-Mercedes
|-
|2. Verstappen
|Red Bull-Ford
|15.080 mp h.
|3. Antonelli
|Mercedes
|18.728 mp h.
|4. Leclerc
|Ferrari
|23.840 mp h.
|5. Hamilton
|Ferrari
|24.540 mp h.
|6. Hadjar
|Red Bull-Ford
|55.488 mp h.
|7. Russell
|Mercedes
|57.503 mp h.
|8. Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|9. Hülkenberg
|Audi
|1 kör h.
|10. Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11. Bortoleto
|Audi
|1 kör h.
|12. Gasly
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|13. Stroll
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|14. Alonso
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|15. Colapinto
|Alpine-Mercedes
|2 kör h.
|16. Ocon
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|17. Albon
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18. Sainz
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|19. Bearman
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|55
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|48
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|13
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|219
|2.
|Lewis Hamilton
|169
|3.
|George Russell
|160
|4.
|Charles Leclerc
|138
|5.
|Lando Norris
|128
|6.
|Max Verstappen
|109
|7.
|Oscar Piastri
|82
|8.
|Isack Hadjar
|68
|9.
|Liam Lawson
|43
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|23
|12.
|Franco Colapinto
|19
|13.
|Oliver Bearman
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Carlos Sainz
|6
|16.
|Alexander Albon
|5
|17.
|Esteban Ocon
|3
|18.
|Nico Hülkenberg
|2
|19.
|Fernando Alonso
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|379
|2.
|Ferrari
|307
|3.
|McLaren-Mercedes
|210
|4.
|Red Bull-Ford
|177
|5.
|Racing Bulls-Ford
|66
|6.
|Alpine-Mercedes
|61
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Audi
|12
|9.
|Williams-Mercedes
|11
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:19.075
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:18.729
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.939
|Időmérő
|1. Norris 1:17.207
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00