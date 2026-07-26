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NB I: Paks–Ferencváros 4–2

„Úgy csatázott Alonsóval az utolsó helyért, mintha bajnoki címért harcoltak volna” – Piastri beszólt Sainznak

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.26. 19:00
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Norris bízik benne, hogy a mostani sikert továbbiak követik az idény második felében (Fotó: Dömötör Csaba)
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F1 Magyar Nagydíj McLaren Formula–1 Lando Norris Oscar Piastri
Noha sokáig úgy tűnt, a McLaren újabb kettős győzelmet könyvelhet el a Formula–1-es Magyar Nagydíjon, vegyes érzések kavarognak a csapatban, hiszen míg Lando Norris visszatért a dobogó felső fokára, a futam első felében vezető Oscar Piastri újabb technikai hibát szenvedett. A címvédő bízik benne, hogy a mostani csak az első az idei sikerek közül, míg a kieső ausztrál Carlos Sainz Jr.-t osztotta ki a leintés után.

Öt nagydíj, öt különböző győztes: a Hungaroringen Lando Norris sikerével folytatódott az a sorozat, amely Andrea Kimi Antonelli öt futamon át tartó sikerszériájának megszakadásával vette kezdetét. Spanyolországban Lewis Hamilton vetett véget hosszú nyeretlenségének, Ausztria George Russell feltámadását hozta, Nagy-Britanniában Charles Leclerc állhatott fel a dobogó felső fokára, Belgiumban pedig Andrea Kimi Antonelli vágott vissza egy nehezebb időszak után. A 41. Magyar Nagydíjon aztán a címvédő váratlanul visszatért a győztesek közé, igaz, nem vezetett kikövezett út a dobogó felső foka felé. 

Norris jól rajtolt, de a kettes kanyarban meginogott, amit kihasználva az ugyancsak remekül elrugaszkodó Oscar Piastri megelőzte, és az ausztrál sokáig tartotta is magát az élen. „Nem tudom, pontosan mi történt, folyamatosan elvesztettem az autó hátulját, három-négy nagy megcsúszásom is volt. Borzasztó volt. Oscar remek munkát végzett, visszavágott, és elment mellettem. Szerintem egy kicsit kisodródtam a poros részre, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt az első kör.”

„Ezután viszont őrült módjára nyomtam, hogy hibára kényszerítsem. A ma mutatott tempóm valószínűleg az egyik legjobb volt, amit valaha produkáltam. Az autót fantasztikus érzés volt vezetni, végig nagyon magabiztos voltam, szóval nagyszerű verseny volt. Az, hogy az első etapomat megnyújtottam, meghozta a fordulatot, amire egyáltalán nem számítottam. Olyan jó volt a tempónk, hogy mindig tovább tudtam kint maradni, és a frissebb gumik végül megnyerték számomra a futamot. Egyszerűen örülök, hogy újra az egyes számot láthatom.”

A McLaren az átfogó fejlesztési csomagja bevetése után érte el az áttörést, nagy kérdés, a most mutatott formát a csapat át tudja-e menteni a szezon második felére. Amikor Norrist arról kérdezték, hogy lát-e esélyt arra, hogy újabb futamgyőzelmeket szerezzen, bizakodva válaszolt. „Szeretnék hinni benne. Az alapján, ahogy ma éreztem magam az autóban, mindenképpen hiszem, hogy folytathatjuk ezt a formát. Lesznek olyan hétvégék, amikor jobban megszenvedünk majd, és olyanok is, amikor talán még ennél is erősebbek leszünk.”

„Tudjuk, hogy ez a pálya kedvez nekünk, és talán ez a helyszín fekszik nekem a leginkább a teljes szezont nézve. Lehet, hogy ez a maximum, de továbbra is hiszek benne, hogy még nyerhetünk futamokat. Éreztem, hogy ez a pillanat el fog jönni. A csapat rengeteget munkát tett bele abba, hogy ismét győzelemre képes autót adjon nekünk. Nagyszerű érzés, hogy ezt most meg tudtam hálálni nekik” – zárta a gondolatait a Hungaroringen második sikerét elkönyvelő Norris, aki először nyert világbajnokként. 

Jó ideig úgy tűnt, a McLaren 2024 és 2025 után újra kettős győzelmet arathat Mogyoródon, de Piastri oldalán újabb megbízhatósági probléma ütötte fel a fejét. Bár az ausztrál vezetése egy ponton túl nem tűnt egyértelműnek, és úgy festett, Norris jobb tempóra lehet képes, ami később be is igazolódott, a második pozíció mindenképpen elérhető lett volna gond nélkül. 

Ami a stratégiát illeti, bár Piastri a csapatrádión még kissé frusztrált volt a kerékcserék időzítése miatt, a leintés után már nem különösebben zavarta, hogy a McLaren lehetőséget adott Norrisnak arra, hogy tovább nyújtsa a második etapját, és ezzel megelőzze őt. „Határozottan az volt a versenyem csúcspontja, hogy a rajt után az élre álltam, onnantól viszont elindultam a lejtőn.”

Piastri a második kiállása előtt a lekörözendő Carlos Sainzcal is összeakadt, ami majdnem kivette a futamból. „Rengeteg mindent kell kielemezni. A kemény gumikon egyszerűen nem volt meg a tempónk. Aztán nyilván nem igazán számít arra az ember, hogy egy lekörözött versenyző kiüti, de most bebizonyosodott, hogy ez is megtörténhet. Ezt követően pedig még a váltóval is problémánk adódott, szóval egyáltalán nem volt könnyű nap.” 

A McLaren épp az incidens után hívta ki Norrist a bokszba. „Carlos nekem jött, és abban a pillanatban abban reménykedtem, hogy emiatt a csapat talán nem hívja ki Landót, és így legalább maradhatok az élen. De utólag visszagondolva ez nem igazán lett volna észszerű. Egyszerűen nagyon feldúlt voltam amiatt, ami történt. Szerintem a bokszkiállásom időzítése rendben volt, Lewis elé akartunk kerülni, és ezt kellett megvalósítanunk.”

Piastri keményen beszólt Sainznak az incidens miatt:

Úgy csatázott Fernandóval (Alonso) az utolsó helyért, mintha a világbajnoki címért harcolnának. Emiatt veszítettem el a verseny vezetését. Elég gyakran bírál másokat. Korábban ő is kapott már kritikákat amiatt, hogy frusztráló vele a pályán versenyezni. Amikor valaki ilyet csinál, talán érdemes lenne egy kicsit tükörbe néznie.
 

 

MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1. NorrisMcLaren-Mercedes-
  2. VerstappenRed Bull-Ford15.080 mp h.
  3. AntonelliMercedes18.728 mp h.
  4. LeclercFerrari23.840 mp h.
  5. HamiltonFerrari24.540 mp h.
  6. HadjarRed Bull-Ford55.488 mp h.
  7. RussellMercedes57.503 mp h.
  8. LawsonRacing Bulls-Ford1 kör h.
  9. HülkenbergAudi1 kör h.
10. LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
11. BortoletoAudi1 kör h.
12. GaslyAlpine-Mercedes1 kör h.
13. StrollAston Martin-Honda1 kör h.
14. AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
15. ColapintoAlpine-Mercedes2 kör h.
16. OconHaas-Ferrari2 kör h.
17. AlbonWilliams-Mercedes2 kör h.
18. SainzWilliams-Mercedes2 kör h.
19. BearmanHaas-Ferrari2 kör h.
FELADTÁK megtett körök
PiastriMcLaren-Mercedes55
PérezCadillac-Ferrari48
BottasCadillac-Ferrari13

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli219
  2. Lewis Hamilton169
  3. George Russell160
  4. Charles Leclerc138
  5. Lando Norris128
  6. Max Verstappen109
  7. Oscar Piastri  82
  8. Isack Hadjar  68
  9. Liam Lawson  43
10. Pierre Gasly  42
11. Arvid Lindblad  23
12. Franco Colapinto  19
13. Oliver Bearman  18
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Carlos Sainz    6
16. Alexander Albon    5
17. Esteban Ocon    3
18. Nico Hülkenberg    2
19. Fernando Alonso    1
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes379
  2. Ferrari307
  3. McLaren-Mercedes210
  4. Red Bull-Ford177
  5. Racing Bulls-Ford  66
  6. Alpine-Mercedes  61
  7. Haas-Ferrari  21
  8. Audi  12
  9. Williams-Mercedes  11
10. Aston Martin-Honda    1
11. Cadillac-Ferrari    0
41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő1. Norris 1:17.207
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Antonelli
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

 

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