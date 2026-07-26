„Úgy csatázott Alonsóval az utolsó helyért, mintha bajnoki címért harcoltak volna” – Piastri beszólt Sainznak

Öt nagydíj, öt különböző győztes: a Hungaroringen Lando Norris sikerével folytatódott az a sorozat, amely Andrea Kimi Antonelli öt futamon át tartó sikerszériájának megszakadásával vette kezdetét. Spanyolországban Lewis Hamilton vetett véget hosszú nyeretlenségének, Ausztria George Russell feltámadását hozta, Nagy-Britanniában Charles Leclerc állhatott fel a dobogó felső fokára, Belgiumban pedig Andrea Kimi Antonelli vágott vissza egy nehezebb időszak után. A 41. Magyar Nagydíjon aztán a címvédő váratlanul visszatért a győztesek közé, igaz, nem vezetett kikövezett út a dobogó felső foka felé.

Norris jól rajtolt, de a kettes kanyarban meginogott, amit kihasználva az ugyancsak remekül elrugaszkodó Oscar Piastri megelőzte, és az ausztrál sokáig tartotta is magát az élen. „Nem tudom, pontosan mi történt, folyamatosan elvesztettem az autó hátulját, három-négy nagy megcsúszásom is volt. Borzasztó volt. Oscar remek munkát végzett, visszavágott, és elment mellettem. Szerintem egy kicsit kisodródtam a poros részre, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt az első kör.”

„Ezután viszont őrült módjára nyomtam, hogy hibára kényszerítsem. A ma mutatott tempóm valószínűleg az egyik legjobb volt, amit valaha produkáltam. Az autót fantasztikus érzés volt vezetni, végig nagyon magabiztos voltam, szóval nagyszerű verseny volt. Az, hogy az első etapomat megnyújtottam, meghozta a fordulatot, amire egyáltalán nem számítottam. Olyan jó volt a tempónk, hogy mindig tovább tudtam kint maradni, és a frissebb gumik végül megnyerték számomra a futamot. Egyszerűen örülök, hogy újra az egyes számot láthatom.”

A McLaren az átfogó fejlesztési csomagja bevetése után érte el az áttörést, nagy kérdés, a most mutatott formát a csapat át tudja-e menteni a szezon második felére. Amikor Norrist arról kérdezték, hogy lát-e esélyt arra, hogy újabb futamgyőzelmeket szerezzen, bizakodva válaszolt. „Szeretnék hinni benne. Az alapján, ahogy ma éreztem magam az autóban, mindenképpen hiszem, hogy folytathatjuk ezt a formát. Lesznek olyan hétvégék, amikor jobban megszenvedünk majd, és olyanok is, amikor talán még ennél is erősebbek leszünk.”

„Tudjuk, hogy ez a pálya kedvez nekünk, és talán ez a helyszín fekszik nekem a leginkább a teljes szezont nézve. Lehet, hogy ez a maximum, de továbbra is hiszek benne, hogy még nyerhetünk futamokat. Éreztem, hogy ez a pillanat el fog jönni. A csapat rengeteget munkát tett bele abba, hogy ismét győzelemre képes autót adjon nekünk. Nagyszerű érzés, hogy ezt most meg tudtam hálálni nekik” – zárta a gondolatait a Hungaroringen második sikerét elkönyvelő Norris, aki először nyert világbajnokként.

Jó ideig úgy tűnt, a McLaren 2024 és 2025 után újra kettős győzelmet arathat Mogyoródon, de Piastri oldalán újabb megbízhatósági probléma ütötte fel a fejét. Bár az ausztrál vezetése egy ponton túl nem tűnt egyértelműnek, és úgy festett, Norris jobb tempóra lehet képes, ami később be is igazolódott, a második pozíció mindenképpen elérhető lett volna gond nélkül.

Ami a stratégiát illeti, bár Piastri a csapatrádión még kissé frusztrált volt a kerékcserék időzítése miatt, a leintés után már nem különösebben zavarta, hogy a McLaren lehetőséget adott Norrisnak arra, hogy tovább nyújtsa a második etapját, és ezzel megelőzze őt. „Határozottan az volt a versenyem csúcspontja, hogy a rajt után az élre álltam, onnantól viszont elindultam a lejtőn.”

Piastri a második kiállása előtt a lekörözendő Carlos Sainzcal is összeakadt, ami majdnem kivette a futamból. „Rengeteg mindent kell kielemezni. A kemény gumikon egyszerűen nem volt meg a tempónk. Aztán nyilván nem igazán számít arra az ember, hogy egy lekörözött versenyző kiüti, de most bebizonyosodott, hogy ez is megtörténhet. Ezt követően pedig még a váltóval is problémánk adódott, szóval egyáltalán nem volt könnyű nap.”

A McLaren épp az incidens után hívta ki Norrist a bokszba. „Carlos nekem jött, és abban a pillanatban abban reménykedtem, hogy emiatt a csapat talán nem hívja ki Landót, és így legalább maradhatok az élen. De utólag visszagondolva ez nem igazán lett volna észszerű. Egyszerűen nagyon feldúlt voltam amiatt, ami történt. Szerintem a bokszkiállásom időzítése rendben volt, Lewis elé akartunk kerülni, és ezt kellett megvalósítanunk.”

Piastri keményen beszólt Sainznak az incidens miatt:

Úgy csatázott Fernandóval (Alonso) az utolsó helyért, mintha a világbajnoki címért harcolnának. Emiatt veszítettem el a verseny vezetését. Elég gyakran bírál másokat. Korábban ő is kapott már kritikákat amiatt, hogy frusztráló vele a pályán versenyezni. Amikor valaki ilyet csinál, talán érdemes lenne egy kicsit tükörbe néznie.



MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Norris McLaren-Mercedes - 2. Verstappen Red Bull-Ford 15.080 mp h. 3. Antonelli Mercedes 18.728 mp h. 4. Leclerc Ferrari 23.840 mp h. 5. Hamilton Ferrari 24.540 mp h. 6. Hadjar Red Bull-Ford 55.488 mp h. 7. Russell Mercedes 57.503 mp h. 8. Lawson Racing Bulls-Ford 1 kör h. 9. Hülkenberg Audi 1 kör h. 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 11. Bortoleto Audi 1 kör h. 12. Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 13. Stroll Aston Martin-Honda 1 kör h. 14. Alonso Aston Martin-Honda 1 kör h. 15. Colapinto Alpine-Mercedes 2 kör h. 16. Ocon Haas-Ferrari 2 kör h. 17. Albon Williams-Mercedes 2 kör h. 18. Sainz Williams-Mercedes 2 kör h. 19. Bearman Haas-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök Piastri McLaren-Mercedes 55 Pérez Cadillac-Ferrari 48 Bottas Cadillac-Ferrari 13

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 219 2. Lewis Hamilton 169 3. George Russell 160 4. Charles Leclerc 138 5. Lando Norris 128 6. Max Verstappen 109 7. Oscar Piastri 82 8. Isack Hadjar 68 9. Liam Lawson 43 10. Pierre Gasly 42 11. Arvid Lindblad 23 12. Franco Colapinto 19 13. Oliver Bearman 18 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Carlos Sainz 6 16. Alexander Albon 5 17. Esteban Ocon 3 18. Nico Hülkenberg 2 19. Fernando Alonso 1