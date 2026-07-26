NB I: Paksi FC–Ferencvárosi TC

♦ Az előző bajnokság bronzérmese és ezüstérmese 45-ször meccselt eddig az NB I-ben. Összecsapásaik több mint a felét, 25-öt a ferencvárosiak nyerték meg, a paksi győzelmek száma 9, a döntetleneké 11. A gólátlag elég magas, 3.4/mérkőzés, a gólkülönbség 99–55 a fővárosiak javára, akik ha vasárnap betalálnak, a következő lesz a jubileumi, 100. találatuk ebben a párharcban.

♦ 2023 eleje és 2024 vége között felváltva nyert a két csapat, az előző 4 bajnoki találkozójukon viszont a ferencvárosiak veretlenek maradtak a paksiakkal szemben (3 győzelem, 1 döntetlen), sőt, a legutóbbi kettőn gólt sem kaptak tőlük.

♦ Érdekesség, hogy a Ferencváros az NB I-ben vendégként többször – 13-szor – tudta legyőzni a Paksot, mint hazai pályán, ahol csak 12-szer. Az atomvárosi találkozóik közül 3 lett döntetlen és 6-szor nyertek a házigazda tolnaiak. A legutóbbi két alkalommal egy-egy góllal nyertek a vendég ferencvárosiak (2–3 és 0–1), februárban Gruber Zsombor jól helyezett átlövése döntött.

♦ Közös a két csapatban, hogy az előző 7 bajnokijukon egyszer sem ikszeltek: a Paks eközben 5, az FTC 6 győzelmet aratott.

♦ A 2023 februárja óta Bognár György által irányított tolnai csapat tavasszal eggyel több győzelmével szerezte meg a harmadik helyet az ugyancsak 53 pontos DVSC előtt. Bajnokin legutóbb április 26-án épp a Ferencvárostól kapott ki idegenben (0–2), majd 2 győzelemmel fejezte be az idényt. Csütörtöki idénybeli első tétmérkőzésén a Konferencialiga selejtezőjében hazai pályán 2–1-re alulmaradt a görög Panathinaikosszal szemben, gólját az NB I második legidősebb játékosa, a 39 éves Böde Dániel lőtte.

♦ Az FTC zsinórban megnyert 7 bajnoki cím után legutóbb úgy lett ezüstérmes az NB I-ben, hogy az utolsó 3 bajnokiját megnyerte, viszont előtte április 19-én elbukta a győri aranyrangadót.

♦ Robbie Keane önkéntes távozása után a Ferencváros Borbély Balázst nevezte ki vezetőedzőnek, aki az előző bő két esztendőben az NB II második helyéről juttatta élvonalbeli bajnoki címig a győri csapatot. A 46 éves dunaszerdahelyi születésű szakvezető játékosként 15-ször szerepelt a szlovák válogatottban, a pozsonyi Artmediával kétszer nyert bajnokságot, 2005–2006-ban pedig a Bajnokok Ligája csoportkörébe is bejutott. 2019-től az FTC U17-es, U19-es együttesét, majd a második csapatát vezette, 2022-től pedig két évig a DAC edzői stábjának tagja volt. Vezetőedzői bemutatkozása remekül sikerült a Ferencvárosnál, hiszen az első három tétmérkőzését megnyerte – mindegyiket az Európa-liga selejtezőjében –, erre előtte legutóbb 2024-ben a holland Pascal Jansen volt képes a zöld-fehéreknél.

♦ A Paks 8–4–4-es teljesítményt ért el odahaza, amivel 3. volt a hazai táblázaton, viszont a legtöbb gólt szerezte a mezőnyből, 16 mérkőzésen 39-et (2.44-es átlag). A legutóbbi 3 otthoni találkozóján kétszer is 5 góllal terhelte meg ellenfelét.

♦ A Ferencváros 12–3–2-es mérlegével kimagaslóan a legjobb volt idegenben, az előző 4 találkozóján viszont kétszer is pontot vesztett (1–1 Kisvárdán, majd 0–1 Győrben).

♦ A tolnaiaknál a tavaszi 30. fordulóban a Puskás Akadémia ellen kiállított Szabó János eltiltása még nem járt le, ezért nem szerepelhet.