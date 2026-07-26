Magyar Péter: Szeretnénk, ha minél több magyar látogatna ki a Magyar Nagydíjra

„A Hungaroring támogatása nem változik, de át kell néznünk az eddigi befektetéseket, mi és hogyan hasznosult. Ránézésre jól, de az ördög a részletekben rejlik. A következő napokban meg kell néznünk, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni, hiszen állami tulajdon. Kétezer-harminckettőig élő szerződésünk van, ötéves opcióval, ennek a részleteit kell megbeszélnünk, a célunk természetesen az, hogy továbbra is legyen F1 Magyarországon – mondta újságírók egy csoportjának a kormányfő, aki elárulta, járt már itt korábban, gyerekkorában Nigel Mansellnek, majd Michael Schumachernek szurkolt. – A Hungaroring országmarketing és turisztikai szempontból szuper, a nézők hetven-nyolcvan százaléka külföldről érkezik, de fontos lenne, hogy minél több magyar jöhessen ide. A sportág nagy népszerűségnek örvend nálunk, óriási fegyvertény volt, hogy 1986-ban nálunk rendeztek először futamot a vasfüggöny mögött. Ennek történelmi jelentősége van.”