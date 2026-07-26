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Magyar Péter: Szeretnénk, ha minél több magyar látogatna ki a Magyar Nagydíjra

V. SZ.V. SZ.
2026.07.26. 18:39
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Magyar Péter
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Magyar Péter F1 Magyar Nagydíj Hungaroring
A 41. Magyar Nagydíj versenynapján kilátogatott a Hungaroringre Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke, aki mielőtt átadta volna a győztesnek járó serleget Lando Norrisnak, többek között arról tárgyalt Stefano Domenicalival, a Formula-1 elnök-vezérigazgatójával, hogyan lehetne az ország és a sportág együttműködését tovább fejleszteni.

„A Hungaroring támogatása nem változik, de át kell néznünk az eddigi befektetéseket, mi és hogyan hasznosult. Ránézésre jól, de az ördög a részletekben rejlik. A következő napokban meg kell néznünk, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni, hiszen állami tulajdon. Kétezer-harminckettőig élő szerződésünk van, ötéves opcióval, ennek a részleteit kell megbeszélnünk, a célunk természetesen az, hogy továbbra is legyen F1 Magyarországon – mondta újságírók egy csoportjának a kormányfő, aki elárulta, járt már itt korábban, gyerekkorában Nigel Mansellnek, majd Michael Schumachernek szurkolt. – A Hungaroring országmarketing és turisztikai szempontból szuper, a nézők hetven-nyolcvan százaléka külföldről érkezik, de fontos lenne, hogy minél több magyar jöhessen ide. A sportág nagy népszerűségnek örvend nálunk, óriási fegyvertény volt, hogy 1986-ban nálunk rendeztek először futamot a vasfüggöny mögött. Ennek történelmi jelentősége van.”

 

Magyar Péter F1 Magyar Nagydíj Hungaroring
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