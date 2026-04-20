Tizenegyesek döntöttek a fináléban, a Real Madrid története során másodszor nyerte meg az ifi BL-t

M. B.M. B.
2026.04.20. 21:00
A madridiak örülhettek a végén (Fotó: Getty Images)
Real Madrid ifi BL Club Brugge FC Bruges ifjúsági Bajnokok Ligája UEFA Ifjúsági Liga
A Real Madrid U19-es csapata (Juvenil A) a rendes játékidőben kialakult 1–1-es döntetlen után tizenegyesekkel győzte le az FC Bruges (hivatalos nevén Club NXT) együttesét a labdarúgó UEFA Ifjúsági Liga hétfői döntőjében, így 2020 után másodszor nyerte meg a sorozatot.

Az első játékrészt a királyi gárda uralta, egymás után dolgozta ki a helyzeteket Driessche kapuja előtt. A jég a félidő derekán tört meg, Fortea jobb oldalról érkező beadása egy védőn megpattanva jutott el Jacobo Ortegához, aki sarkazva juttatta a labdát a hálóba. A madridiak centere a szünet előtt megduplázhatta volna csapata előnyét, de egy kontra végén az oldalhálóba lőtt.

A fordulás után megváltozott a játék képe, a belgák sokkal bátrabb, kezdeményezőbb játékkal rukkoltak elő, aminek a 64. percben lett meg az eredménye: Koren bal szélről érkező centerezésére Tobias Lund Jensen érkezett, és közelről a hálóba pöccintette a labdát. A folytatásban mindkét fél eldönthette volna a finálé sorsát, de mindkét „meccslabda” kimaradt, így jöhettek a tizenegyesek.

A párbaj hőse a madridi kapus, Javier Navarro volt, aki Amengai és Koren tizenegyesét is kivédte – a Real Madrid 2020 után, története során másodszor ért fel a csúcsra a sorozatban. Érdekesség, hogy a királyiak az elődöntőben a PSG-t is tizenegyesekkel búcsúztatták. 1–1 (2–4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
DÖNTŐ
FC Bruges–Real Madrid 1–1 (Jensen 64., ill. Ortega 23.) – tizenegyesekkel 2–4

 

Legfrissebb hírek

Elmaradhat a forradalom a Real Madridnál, Arbeloa is folytathatja – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.04.17. 10:53

Nem először borzolták a kedélyeket a bírói ítéletek a Bayern München és a Real Madrid párharcában

Bajnokok Ligája
2026.04.17. 06:31

A Real Madrid sem tehet mindig csodát... – Bajnokok Ligája-kibeszélő

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 18:36

„Nem ugrottátok meg az elvárásokat” – Florentino Pérez kifakadt a Real Madrid öltözőjében

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 15:45

Kane-nek nagyon megy a Real Madrid ellen; Mbappé a kiesés ellenére rekordot döntött

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 11:30

Bajnokok Ligája: ezért hagyta az Allianz Arénában a csapatbusz Viníciust

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 10:15

„Újra izgalmassá akartad tenni, ugye?” – Peter Schmeichel a Real ellen hibázó Manuel Neuernek

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 10:02

„Ez egy olyan piros lap, amely bevonul a BL történelmébe” – spanyol exbírók Camavinga kiállításáról

Bajnokok Ligája
2026.04.16. 09:31
Ezek is érdekelhetik