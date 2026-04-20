Tizenegyesek döntöttek a fináléban, a Real Madrid története során másodszor nyerte meg az ifi BL-t

Az első játékrészt a királyi gárda uralta, egymás után dolgozta ki a helyzeteket Driessche kapuja előtt. A jég a félidő derekán tört meg, Fortea jobb oldalról érkező beadása egy védőn megpattanva jutott el Jacobo Ortegához, aki sarkazva juttatta a labdát a hálóba. A madridiak centere a szünet előtt megduplázhatta volna csapata előnyét, de egy kontra végén az oldalhálóba lőtt.

A fordulás után megváltozott a játék képe, a belgák sokkal bátrabb, kezdeményezőbb játékkal rukkoltak elő, aminek a 64. percben lett meg az eredménye: Koren bal szélről érkező centerezésére Tobias Lund Jensen érkezett, és közelről a hálóba pöccintette a labdát. A folytatásban mindkét fél eldönthette volna a finálé sorsát, de mindkét „meccslabda” kimaradt, így jöhettek a tizenegyesek.

A párbaj hőse a madridi kapus, Javier Navarro volt, aki Amengai és Koren tizenegyesét is kivédte – a Real Madrid 2020 után, története során másodszor ért fel a csúcsra a sorozatban. Érdekesség, hogy a királyiak az elődöntőben a PSG-t is tizenegyesekkel búcsúztatták. 1–1 (2–4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

DÖNTŐ

FC Bruges–Real Madrid 1–1 (Jensen 64., ill. Ortega 23.) – tizenegyesekkel 2–4