Az Olympiakosz nyerte meg a férfi kosárlabda Euroligát

2026.05.24. 22:44
Az Olympiakosz nyerte meg a férfi kosárlabda Euroligát, miután az athéni döntőben 92–85-re legyőzte a Real Madridot.

 

A Real Madrid kezdte jobban a döntőt, és a záró játék előtt is a spanyol csapat vezetett, ám az utolsó 10 perc az Olympiakoszról szólt. A görögök 31 pontot szerzetek, a spanyolok csak 20-at, így hétpontos különbséggel a hazaiak örülhettek a végén.

Evan Fournier 20, Alec Peters 16 pontot szórt, míg a spanyoloknál Trey Lyles 24, Mario Hezonja 19 pontig jutott. Fournier lett a finálé legértékesebb játékosa.

Az Olympiakosz 13 év után nyerte meg ismét a legrangosabb férfi klubtrófeát, 2013-ban is éppen a Real Madridot győzte le a döntőben.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN
DÖNTŐ
Olympiakosz Pireusz (görög)–Real Madrid (spanyol) 92–85 (19–26, 27–18, 15–21, 31–20)

 

