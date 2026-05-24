Az Olympiakosz nyerte meg a férfi kosárlabda Euroligát, miután az athéni döntőben 92–85-re legyőzte a Real Madridot.
A Real Madrid kezdte jobban a döntőt, és a záró játék előtt is a spanyol csapat vezetett, ám az utolsó 10 perc az Olympiakoszról szólt. A görögök 31 pontot szerzetek, a spanyolok csak 20-at, így hétpontos különbséggel a hazaiak örülhettek a végén.
Evan Fournier 20, Alec Peters 16 pontot szórt, míg a spanyoloknál Trey Lyles 24, Mario Hezonja 19 pontig jutott. Fournier lett a finálé legértékesebb játékosa.
Az Olympiakosz 13 év után nyerte meg ismét a legrangosabb férfi klubtrófeát, 2013-ban is éppen a Real Madridot győzte le a döntőben.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN
DÖNTŐ
Olympiakosz Pireusz (görög)–Real Madrid (spanyol) 92–85 (19–26, 27–18, 15–21, 31–20)
