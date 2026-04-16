Mikel Arteta: Olyan tettet hajtottunk végre, amire nem volt még példa a klub 140 éves történelmében

„Nagyon boldog vagyok – nyilatkozta a TNT Sportsnak Declan Rice, az Arsenal középpályása, akinek a szavait a BBC idézte. – Nehéz két mérkőzés volt, de fantasztikus, hogy két egymást követő évben bejutottunk a legjobb négy közé, most pedig szeretnénk tovább lépni annál, mint ameddig az előző idényben jutottunk, tehát a cél a döntő. Ebben az évadban már játszottunk az Atléticóval, szóval tudjuk, mire számíthatunk, és várjuk már az idény hajráját.”

Arról is kérdezték a játékost, elégedett-e a gól nélküli döntetlennel: „Hogy csalódást keltő-e az eredmény? Nem, hiszen ismét bejutottunk az elődöntőbe. Kit érdekel, mit gondolnak mások? Csak az számít, mit gondol ez csapat és az edzőnk, és hogy a négy között vagyunk.”

Mikel Arteta így értékelt: „Hatalmas pillanat ez számunkra. Óriási teljesítmény, hogy ott vagyunk a legjobb négy csapat között. Ez egy remek este, boldog vagyok, hogy örömet okozhattunk a szurkolóinknak. Olyan tettet hajtottunk végre, amire nem volt még példa a klub 140 éves történelmében” – utalt a szakvezető arra, hogy először jutott be az Arsenal két egymást követő évben az elődöntőbe a legrangosabb európai kupasorozatban.

A baszk menedzser az UEFA honlapjának is nyilatkozott: „Láttam a tüzet a játékosokban, főleg a nehéz pillanatokban, amikor olyan szituációkban adtuk el a labdát, melyek nem jellemzőek ránk. Mindenki odatette magát. Declan kedden holtfáradt volt, nem volt játékra alkalmas állapotban, aztán letolt egy ilyen 90 percet, de a többiek is mindent kiadtak magukból.”

„Keserű szájízzel megyünk haza – jegyezte le Daniel Braganca, a Sporting középpályásának szavait az A Bola. – Közel jártunk hozzá, hogy betaláljunk, és kiharcoljuk a hosszabbítást. Igaz, kaphattunk is volna gólt, ám szerintem mi érdemeltük volna meg a vezető találatot. Remek kapusa van az Arsenalnak, aki miatt mintha kisebb lenne a kapu. Kiestünk, de nem szabad elfelejtetünk, milyen remek menetelésen vagyunk túl.”

„Nem tudom azt mondani, hogy fáj, mert nagyon büszke vagyok a csapatra – árulta el Rui Borges, a lisszaboni csapat vezetőedzője. – Hogy őszinte legyek, a teljes párharcot nézve az Arsenal fölé nőttünk, amelynek szerencséje volt, hogy az odavágó végén betalált, így most döntetlennel is továbbjuthatott. Összességében jobbak voltunk, hatalmas helyzeteink voltak, pedig az ellenfélnek fantasztikus védelme van.”