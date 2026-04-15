Az Arsenal továbbjutott – a Sporting a balszerencsét és a játékvezetőt is okolhatja

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 0–0

London, Emirates Stadion, 58 249 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)

Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice – Madueke (Dowman, 63.), Eze (Gabriel Jesus, 79.), Martinelli (Trossard, 79.) – Gyökeres (Havertz, 56.). Menedzser: Mikel Arteta

Sporting: R. Silva – E. Quaresma (Vajannidisz, 85.), Diomande, Inácio M. Araújo – Hjulmand, Morita (Simoes, 77.) – Catamo (Quenda, 71.), Trincao (Nel, 85.), P. Goncalves (Braganca, 71.) – L. Suárez. Vezetőedző: Rui Borges

Továbbjutott: az Arsenal, 1–0-s összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

A nyomás kizárólag az egyik csapat vállát nyomta. Az Arsenal összességében fantasztikus, sikeres idényt produkál, illetve produkált eddig, de – mondhatni, szokása szerint – akár még mindent is elbukhat Mikel Arteta csapata az évad utolsó heteiben, hónapjaiban. A válogatott szünet előtt az Angol Ligakupa-döntőben kapott ki a Manchester Citytől a londoni csapat, majd kiesett a Southampton ellen az FA-kupából, és még a Premier League-ben is fontos pontokat hullajtott el azóta – a hétvégén ráadásul a Cityvel játszik, amely vesztett pontok tekintetében utol is érheti a tabella élén, ha győz.

A Bajnokok Ligája viszont egy olyan terep az Arsenal számára, ahol a tarolás jellemezte egész idényben, ami még akkor is igaz, ha a Leverkusen elleni nyolcaddöntős odavágón csak egy iksz jött össze, ezen felül azonban az összes meccsét megnyerte az alapszakaszban, és az egyenes kieséses rendszer során is. Lisszabonban eggyel nyertek az „ágyúsok”, így „csak” tartaniuk kellett az eredményt Londonban, hogy összejöjjön az elődöntő, egymás után másodszor.

Ehhez mérten Arteta elővette a rá amúgy is jellemző passzív, pragmatikus játékstílusát, és igyekezett egy kis kockázatot vállalni. Evidens, hogy az eredmény után a Sportingnak kellett futnia, de futott is, jó védekezés mellett végig próbált az Arsenal gyengéire játszani, még ha nem is dolgozott ki ziccereket. A 13. percben Piero Hinacpié bokán rúgta a tizenhatoson belül Geny Catamót, de a síp néma maradt. A helyzetek minőségét tekintve az első félidőben közelebb járt a gólhoz az Arsenal, de cseppet sem nyugodhatott meg.

A folytatásban már a portugálok birtokolták többet a labdát, voltak is lehetőségeik, ahogy a túloldalnak is, de csak nem jött a gól. A 65. percben Maximiliano Araújo kerülhetett volna ziccerbe centiméterekre az üres kaputól, látszólag Christian Mosquera lökése állította meg ebben, de sípszó ezúttal sem hallatszott, és a VAR sem avatkozott közbe. A Sporting a hajrában még próbálkozott tisztességgel, de az Arsenal kihúzta, így gól nélküli döntetlennel, 1–0-s összesítéssel bejutott a BL-elődöntőbe, ahol majd az Atlético Madrid lesz az ellenfele. Utóbbi két csapatból egy biztosan ott lesz a budapesti döntőben.

A MÁSIK MÉRKŐZÉSEN

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3)

Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Güler (1., 29.), K. Mbappé (42.)

A BAJNOKOK LIGÁJA-ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Bayern München–Paris Saint-Germain

Atlético Madrid–Arsenal