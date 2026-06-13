Újra legyőzte Luxemburgot a magyar férfi röplabda-válogatott az El-ben

A Csehország elleni vereség és a Norvégia elleni győzelem után Luxemburg volt férfiválogatottunk harmadik ellenfele az El-ben. A közelmúltban kétszer is összecsapott egymással a két válogatott: a tavalyi Európa-ligában még simán nyertek a mieink 3:0-ra, azonban a három héttel ezelőtt Fonyódon, a Közép-európai Ligában csak kínkeserves 3:2-es győzelem jött össze, s a pontvesztés végül a magyar csapat dobogós helyébe került, így volt miért törlesztenie Nagy Péter csapatának.

A két válogatott kezdőcsapataiban egy-egy változás volt a három héttel ezelőttihez képest: az ellenfélnél Filip Bilan, a mieinknél Pesti Marcell léphetett pályára. A mieink jól kezdtek, de aztán jött egy hullámvölgy és hirtelen három pont volt a luxemburgiak előnye. Szerencsére Nagy Péter egy időkérés alatt rendezni tudta a sorokat, és egy 7:2-es sorozattal ismét a magyar csapatnál volt az előny, amit már nem is engedett ki a kezéből.

A második felvonás elején fej fej mellett haladt a két csapat, először 5:5 után vezetett a magyar csapat. Ezt követően azonban fokozatosan elhúztak Horváth Kristófék, akik a szett közepén már héttel is mentek. Ugyan ezen valamennyit kozmetikázott az ellenfél, de a végén így is magabiztosan duplázta meg szett előnyét válogatottunk.

Ez aztán megroppantotta a luxemburgi csapatatot, aminek köszönhetően a harmadik szettet 8:1-gyel kezdte a magyar csapat, ami gyakorlatilag meg is pecsételte a játszma sorsát. Ezt követően is tetszés szerint szerezte pontjait válogatottunk, így volt már kilenc is közte, az más kérdés, hogy az ellenfél még ekkor sem adta fel és a szett közepén meg is felezte a különbséget. Tegyük hozzá, ekkor már többnyire a cserejátékosaink voltak a pályán, azonban egy újabb jó ütemű időkérés után megint beindult a magyar pontgyártás, és végül öt meccslabdája volt a mieinknek, amiből végül a harmadikat értékesítve szerezték meg második idei El-sikerüket.

A találkozó legeredményesebb játékosa éppen Pesti Marcell volt 14 ponttal, aki ráadásul a harmadik játszmában már nem is lépett pályára. Vasárnap a házigazda svájciak ellen következik a folytatás.

FÉRFI RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

3. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–LUXEMBURG 3:0 (21, 18, 21)

Kriens, 190 néző. V: Enkerli (svájci), Kellenberger (német)

MAGYARORSZÁG: Horváth K. 5, Cziczlavicz 4, PESTI 14, KECSKEMÉTI 10, Boldizsár 8, Mikuláss Koch 3. Csere: Takács M., Kiss M. (liberó), VARGA P. 9, Szalai K. 4, Péter B. 3, Garan, Kispál 1, Tóth K. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

LUXEMBURG: Braas 2, ZUIDBERG 10, Mangen 4, Bilan 1, Feit 5, Matilde Da Luz 3. Csere: Glesener, Marinho (liberók), Funk, Galoppo 7, Constantinou 1, Oesch 4. Szövetségi kapitány: Pompiliu Dascalu

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 5:3, 7:10, 11:11, 14:12, 17:13, 18:16, 22:17, 24:20. 2. játszma: 0:1, 6:5, 9:6, 13:7, 15:8, 17:13, 20:14, 24:17. 3. játszma: 4:0, 8:1, 11:2, 13:6, 15:11, 18:12, 20:16, 24:19

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Azt kérem a csapattól, hogy legyünk türelmesek. Ezt be is tartották és minden játszmát a megfelelő hőfokkal tudtuk kezdeni. Végig mi irányítottuk a találkozót és külön öröm, hogy minden játékosnak tudtam bizonyítási lehetőséget adni.