Bronzérmes az FTC a férfi vízilabda BL-ben

„NEM MEGYÜNK HAZA üres kézzel!” – a Barceloneta ellen csütörtök este elveszített Bajnokok Ligája-elődöntő után is motiváltan érkezett meg a Tal-Qroqq National Sports Complexbe szombat késő délután a Ferencváros férfi vízilabdacsapata. Nyéki Balázs vezetőedző az elődöntő után úgy fogalmazott: nagyon nem mindegy, hogy harmadikként vagy negyedikként fejezik-e be a BL-idényt.

A görögöket a női döntőhöz képest nem hozta lázba a férfi bronzcsata, szinte csak a zöld-fehér szurkolókat lehetett hallani. Az egy perc alatt bekapott két gól őket és Nyékit is meglepte, a tréner sorcserével próbált úrrá lenni a helyzeten – egymás után három góllal már az FTC vezetett, miközben Zalánki Gergő ötméteresét védte Vogel Soma. Elkezdett irányítani a Ferencváros, ám már a második negyedben, 6–4-es előnynél ismét lazábbá vált a hátsó alakzat, alig három és fél perccel ezután Angyal Dániel góljánál 8–6-ra már a rivális vezetett. Ezt a magyarok trénere nem nézhette tétlenül, időt kért – ennek nem rögtön lett meg a hatása. Fekete Gergő találatára Zalánki Gergő válaszolt sistergős bombával, és ha a Fekete ellen ítélt büntetőt Janisz Fundulisz nem lövi a kapufára, három is lehetett volna közte. Erre megrázta magát a Fradi, gyors ellentámadásból Vámos Márton, majd ragyogó ejtésből Nagy Ákos volt eredményes – 9–9-cel fordulhattak a felek.

A harmadik negyedben is az FTC futott az eredmény után – ugyan ismét sikerült kétgólos hátrányból egyenlíteni, izgalmas végjátékra lehetett számítani, miközben Fekete Gergőt és Vámos Mártont is elvesztette kipontozódás miatt. A záró nyolc perc kezdetén Janisz Alafrangisz szerzett megint vezetést a görögöknek emberelőnyből, de ezután úgy tűnt, a zöld-fehér együttes csak megfogja a végjátékot: két perc alatt jött három gól, Sztilianosz Argiropulosz kettős előnyt használt ki, Dusan Mandics rakétája után már 14–12 volt a magyar csapatnak. Zalánki egy fórt még kihasznált, ám Vámos visszaállította a kétgólos előnyt, majd az utolsó két percből egyet végigtámadhatott az FTC – Vigvári Vendel zárta le a meccset.

Harmadikként zárta tehát a BL-idényt a Ferencváros – a 2019-es, első BL-cím után újabb éremmeccsen legyőzve az Olympiakoszt.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

A 3. HELYÉRT

FTC-TELEKOM–OLYMPIAKOSZ (görög) 16–13 (5–4, 4–5, 2–2, 5–2)

Gzira, 1500 néző. V: Colombo (olasz), Ohme (német).

FTC: Vogel Soma – Varga V., Manhercz K. 1, Argiropulosz 1, De Toro, VÁMOS M. 3, MANDICS 3. Csere: Szakonyi (kapus), NAGY ÁKOS 2, Fekete G. 2, VIGVÁRI VENDEL 2, Jansik Sz. 1, Vismeg Zs. 1, Lugosi. Edző: Nyéki Balázs

OLYMPIAKOSZ: Dzordzatosz – GENIDUNIASZ 1, Purosz 1, PAPANASZTASZIU 1, Kakarisz, Zalánki 2, ALAFRANGISZ 2. Csere: Angyal 1, Gilasz, Fundulisz 2, Guvisz, Dimu 1, NIKOLAIDISZ 2. Edző: Elvis Fatovic

Emberelőny-kihasználás: 13/4, ill. 15/8. Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –. Gól – ötméteresből: –, ill. 3/1. Kipontozódott: Fekete G. (18. p.), Vismeg Zs. (24. p.), De Toro (30. p.), Papanasztasziu (31. p.), Varga V. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Maximálisan elégedett vagyok, abszolút látszott a játékosokon és szerintem rajtam is, hogy egyáltalán nem volt mindegy a kimenetel. Rosszul kezdtünk, de mindent beletettünk, olykor fel kellett ráznom a játékosokat, olykor meg kellett simogatni őket, de sikerült megtalálni azt az érzelmi töltetet, amellyel összejött a fordítás – ha erre nem lelünk rá, sanszunk sem lett volna nyerni.

Elvis Fatovic: – Sokkal jobban játszottunk most, mint az elődöntőben két napja. Mondhatjuk, hogy három negyedig domináltunk egy jó csapat ellen, de kétgólos előnyben elkapkodtunk helyzeteket, a Ferencváros pedig megbünteti az ilyet. Nyilván kissé elszomorít, hogy itt nem szereztünk érmet, de alapvetően elégedett vagyok az idényünkkel.

DÖNTŐ

21.00: Barceloneta (spanyol)–Pro Recco (olasz) (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!