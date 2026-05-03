Superbike-vb: Bulega triplázott a Balaton Park Circuiten

2026.05.03. 16:46
A vasárnapi harmadik verseny is az összetettben éllovas olasz Nicolo Bulega sikerével ért vége, a Ducati olasz pilótája így hibátlan hétvégét zárt a superbike-világbajnokság magyarországi állomásán, a Balaton Park Circuiten.

A vasárnapi második futamon a rajtnál Bulegát megpróbálta megelőzni csapattársa, Iker Lecouna, az éllovas azonban be tudta tenni elé a motort az első kanyart követően, majd ketten gyorsan el is léptek a többiektől. A csata azonban elmaradt a gyári Ducati két motorosa között, ugyanis Bulega körről körre növelte előnyét csapattársával szemben.

Bulega sorozatban a 16. futamán győzött az elitkategóriában, sikerével továbbjavította a saját rekordját, melyet szombaton állított fel. Az olasz versenyző egy újabb rekordot beállított: ez volt a 25. egymást követő dobogós helyezése, amivel a tavalyi bajnok, jelenleg már a MotoGP-ben szereplő török Toprak Razgatlioglu és az amerikai Colin Edwards csúcsát érte utol.

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)
SBK 2. verseny (21, kör, 85.575 km)
1. Nicolo Bulega (olasz, Ducati) 34:39.980 perc
2. Iker Lecouna (spanyol, Ducati) 2.557 másodperc hátrány
3. Yari Montella (olasz, Ducati) 11.970 mp h.
A vb-pontverseny állása: 1. Bulega 248 pont, 2. Lecouna 166, 3. Sam Lowes (brit, Ducati) 99

SSP 2. verseny (18 kör, 73.350 km)
1. Albert Arenas (spanyol, Yamaha) 30:59.919 perc
2. Can Oncu (török, Yamaha) 0.419 mp h.
3. Roberto Garcia (spanyol, Yamaha) 0.509 mp h.
A vb-pontverseny állása: 1. Arenas 150 pont, 2. Jaume Masia (spanyol, Ducati) 117, 3. Valentin Debise (francia, ZXMOTO) 97

 

